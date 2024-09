Albenga, nell’ex Caserma Turinetto un’area per la raccolta del materiale alluvionato

Albenga. A seguito della grave situazione verificatasi a seguito degli eventi meteorologici intercorsi nella notte tra il 4 e 5 il Comune, attraverso ordinanza sindacale, ha messo a disposizione un’area per la raccolta di tutto il materiale alluvionato.

L’area che si trova all’interno dell’ex Caserma Turinetto (accesso dall’entrata principale di via al Piemonte) è disponibile per tutti i cittadini, aziende agricole e privati, a titolo gratuito.

“Si chiede collaborazione – evidenziano dal Comune – nel portare il materiale alluvionato presso il centro e non abbandonarlo per strada o nei pressi delle campane per non compromettere la raccolta ordinaria dei rifiuti” .

Non saranno effettuati controlli particolari o accertamenti al deposito temporaneo accessibile per il conferimento del materiale alluvionato a titolo gratuito.

L’assessore all’ambiente Mirco Secco nel rappresentare la propria vicinanza a tutti coloro che hanno subito dei danni “raccomanda la massima collaborazione”.