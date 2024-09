Albenga, Ivano Carrara: “Scuola Ester Siccardi dispone di tutte le certificazione di sicurezza necessarie”

Albenga. “Nei giorni scorsi sono state diffuse via stampa informazioni non veritiere su quanto compete alla nostra Scuola in termini di sicurezza. La Scuola dell’Infanzia Ester Siccardi dispone di tutte le certificazioni di sicurezza necessarie”. Lo fa sapere, in una nota, Ivano Carrara, presidente del consiglio di amministrazione della Scuola Ester Siccardi di Albenga.

In particolare, spiega Siccardi, “l’Impianto Termico è pienamente rispondente alla norma tecnica vigente, secondo quanto previsto dall’art. 7 del DM 37/08; in merito al termine ultimo degli adeguamenti alla normativa antincendio degli edifici scolastici e locali adibiti a scuola, lo stesso è stato posticipato al 31/12/2024 secondo quanto indicato dal Decreto Legge n 198 del 29/12/2022 art 5 comma 5, cosi come convertito con modifiche dalla Legge n 14 del 24 febbraio 2023. Per chi desiderasse prendere buona nota della realtà delle cose, i documenti che attestano quanto sopra sono affissi sulla porta di ingresso della Scuola”.

“Le informazioni diffuse via stampa nei giorni scorsi accusano altresì il Comune di Albenga di avere causato il ritardo nell’avvio della Sezione Primavera, per i bimbi da 2 a 3 anni – aggiunge – . E’ vero invece che la autorizzazione ad avviare la nuova sezione scolastica dipendono dalla Agenzia regionale Alisa, alla quale la Scuola, e non il Comune di Albenga, ha sottoposto più volte i dovuti documenti. Le verifiche da parte dell’Agenzia regionale Alisa sono ancora in corso”.

“E’ mio personale parere che, in questo caso, il Comune di Albenga sia più vittima della burocrazia regionale che colpevole. E’ questo un caso gemello a quello apparso sulla stampa pochi giorni fa e che fa riferimento al Comune di Carcare, vittima della stessa complessità operativa. Anche se le informazioni infondate diffuse via stampa da terzi hanno avuto come soggetto destinatario il Comune di Albenga, queste hanno invece procurato un immeritato e ingiustificato danno di immagine alla Scuola, danni che da parte della Amministrazione della Scuola stessa non saranno trascurati. Io, in quanto responsabile Legale e Amministrativo della Scuola dell’Infanzia Ester Siccardi, intendo affermare che, se chi parla pubblicamente della nostra Scuola senza essere a conoscenza della vita della stessa lo fa per ottenere visibilità politica, questa politica non va bene per la Scuola Ester Siccardi. Chiedo pubblicamente che questo tipo di politica stia distante dalla Scuola Ester Siccardi”, conclude.