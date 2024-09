Albenga festeggia il patrono di San Michele: il programma delle celebrazioni

Albenga. Il 29 settembre ricorre la festa di San Michele, santo patrono della città di Albenga e della diocesi di Albenga-Imperia.

In tale occasione, come da tradizione in piazza San Michele alle 17 si terrà la messa. A seguire processione nelle vie cittadine.

Si seguito il programma delle iniziative ecclesiastiche riportato sul sito della diocesi.

Il 26 settembre, con l’inizio del triduo, la cattedrale di Albenga si prepara alla solennità di San Michele Arcangelo, patrono di Albenga e dell’intera diocesi di Albenga-Imperia. Il triduo, con il canto del vespro, avrà inizio alle 17.30 e alle ore 18 seguirà la messa presieduta da don Pierfrancesco Corsi, vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali. Sul tema “Pellegrini di Speranza, per camminare insieme nella Carità”.

Sabato 28 settembre alle 20.30 nella cattedrale di San Michele è previsto un concerto dal titolo “Uno Stradivari per Albenga nella Festività di San Michele” si potranno ascoltare musiche di Bach, Schubert e Mozart eseguite dall’Accademia Concertante d’Archi di Milano Schola Cantorum “Ars Nova” di Cerro Maggione (MI).

Domenica 29 settembre, giorno della festa, le sante Messe saranno alle 7.30 e alle 9 e alle 10.30 la celebrazione eucaristica capitolare sarà presieduta dal vescovo emerito, monsignor Mario Oliveri. Alle 17 in piazza San Michele il vescovo Guglielmo Borghetti presiederà il solenne pontificale alla presenza della autorità civili e militari. A seguire la processione per le vie della città.