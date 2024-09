Albenga, Ciangherotti (FI): “Occorre garantire la sicurezza delle scuole Ester Siccardi, il sindaco si muova”

Albenga. “La sicurezza dei bambini non può aspettare. Se ai privati è richiesto di rispettare regole severe per le certificazioni, lo stesso deve valere per il pubblico”. Lo dichiara il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Dopo essere stato contattato da alcuni genitori della scuola materna comunale Ester Siccardi di via Savona, comprensibilmente preoccupati, mi rivolgo direttamente al sindaco di Albenga affinché si attivi immediatamente per risolvere una situazione che ormai si trascina da oltre un anno, con richieste formali sistematicamente ignorate. È inaccettabile che non sia ancora stata certificata – proprio come prevede la legge – l’agibilità dei locali di via Savona, assegnati in sostituzione dell’edificio di viale Martiri della Libertà diversi anni fa. Mancano ancora la dichiarazione di conformità per gli impianti di riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione, e la SCIA antincendio”.

“I genitori hanno il diritto di sapere che i loro figli, dai 3 ai 6 anni, trascorrono le loro giornate in una struttura sicura. E poi c’è il problema delle dieci famiglie che, ancora oggi, non sanno se potranno contare sul servizio per i bambini di 2-3 anni”.

“Forza Italia è pronta a portare la questione in consiglio comunale con un’interrogazione urgente, presentata dal consigliere Ginetta Perrone. Il sindaco si attivi immediatamente, la sicurezza dei bambini non può attendere i suoi comodi”.