Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Degrado sulle spiagge di fronte alla Gallinara, biglietto da visita vergognoso”

Albenga. “Nei giorni scorsi, una famiglia mi ha citofonato per segnalarmi la vergognosa situazione delle spiagge albenganesi. Insieme alla consigliera Ginetta Perrone, abbiamo fatto un sopralluogo per vedere con i nostri occhi il degrado. Abbiamo trovato bottiglie rotte, immondizia sparsa ovunque e una sporcizia generale che lascia senza parole. Questo è il biglietto da visita che l’amministrazione offre a turisti e cittadini? Da albenganese, provo vergogna per questo scempio”. Lo dichiara il coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Sottolineano Ciangherotti e Perrone: “Non è solo una questione di inciviltà da parte delle persone. Sindaco e assessori competenti non possono tollerare che le spiagge siano ridotte in questo stato, senza alcun controllo e misure di prevenzione. Spiagge frequentate, anche solo per una passeggiata, da famiglie e bambini che si ritrovano immersi in un degrado vergognoso, proprio di fronte all’isola Gallinara, di cui questa amministrazione tanto parla da anni come simbolo per il rilancio turistico”.

“Dispiace constatare questo menefreghismo da parte dell’amministrazione. Immaginiamo la delusione di chi ha scelto di votare il centrosinistra alle ultime elezioni o, peggio ancora, di candidarsi a sostegno di chi permette questo scempio. La fiducia, a quanto pare, non è stata ripagata”, concludono Ciangherotti e Perrone.