Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Da Forza Italia pieno sostegno alla proposta di richiesta dello stato di calamità”

Albenga. “Apprezzo molto che il sindaco di Albenga porterà di nuovo in discussione in consiglio comunale lo stesso documento già votato dall’Amministrazione Cangiano nel 2015, che torna ad affrontare in maniera concreta le reali esigenze del nostro territorio, superando le divisioni politiche e mettendo al centro l’interesse degli imprenditori. Forza Italia lo voterà con convinzione, anche perché contiene esattamente le richieste che il sottoscritto, in qualità di vice-coordinatore provinciale di Forza Italia, presenterà al nostro gruppo parlamentare affinché vengano sostenute sia dal governo che dal ministro Lollobrigida”. Lo dichiara il vice-coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

La delibera, che sarà discussa nel corso del consiglio comunale in programma lunedì sera, richiede lo stato di emergenza e di calamità naturale per Albenga, il risarcimento dei danni subiti dalle aziende e dai privati, l’intervento dell’esercito per la pulizia dei canali di scolo e, infine, l’assegnazione di fondi prioritari per la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico.

“Sono interventi fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche colpite dal maltempo – sottolineano Ciangherotti e Perrone -. Forza Italia è pronta a votare positivamente la delibera, che rappresenta un passo avanti concreto per la difesa del nostro territorio”.