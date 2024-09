Albenga, auto rubata intercettata dai carabinieri: tre denunce per ricettazione

Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i carabinieri, in località Vadino ad Albenga, hanno intercettato un’autovettura con a bordo tre uomini: il veicolo è risultato rubato nella stessa mattinata a Villanova d’Albenga, ai danni di un 64enne di Borghetto Santo Spirito.

Ad insospettire i militari è stato il giovane alla guida del mezzo, soggetto già noto alle Forze dell’Ordine che, sebbene di fatto sia senza fissa dimora, da tempo frequenta il comprensorio albenganese. Nel momento in cui si sono accorri di aver catturato l’attenzione della pattuglia, i tre hanno tentato di eludere il controllo dirigendosi all’interno di un distributore di carburanti, ma sono stati prontamente bloccati.

Raggiunta l’autovettura, gli occupanti sono risultati essere di origine marocchina, tutti irregolari sul territorio nazionale, disoccupati e pregiudicati. I militari della Radiomobile, quindi, coadiuvati dai carabinieri della stazione di Ceriale nel frattempo giunti sul posto per dare supporto, hanno trasferito i tre fermati presso la Compagnia Carabinieri di Albenga.

Ultimati gli accertamenti, i tre marocchini sono stati deferiti alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione in concorso, nonché ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Uno dei tre, quello alla guida, è stato sanzionato perché sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita.

L’esito positivo del controllo e il perfetto coordinamento operativo hanno consentito di restituire, fortunatamente senza danni, l’autovettura al legittimo proprietario.