Albenga. Oltre alla conta dei danni ancora in corso, per le aziende agricole della piana albenganese flagellate dal maltempo incombe l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti a seguito della piena d’acqua che ha distrutto coltivazioni e infrastrutture.

Per questo il Comune di Albenga invita le aziende agricole che hanno subito danni ad attendere indicazione delle associazioni di categoria (Coldiretti – Cia – Confagricoltura) per avere informazioni su modi e tempi per i conferimento dei rifiuti da danni conseguenti ai gravi eventi meteorologici intervenuti nella notte tra il 4 e 5 settembre.

“Il Comune si sta adoperando ed entro domani darà le indicazioni per forme e modalità di conferimento” affermano dall’amministrazione comunale albenganese.

Si tratta di una delle priorità post alluvione e necessaria al ripristino delle imprese e delle loro attività.