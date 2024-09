Alassio, lunedì 23 settembre chiusura temporanea di via Vigo per lavori di asfaltatura

Alassio. Lunedì 23 settembre, a corredo dei lavori di messa in sicurezza dell’argine sinistro del Rio Bababia, è prevista l’asfaltatura della strada soprastante per la regimazione delle acque piovane.

Per consentire tali lavori, via Vigo sarà interdetta al traffico dalle ore 8 alle ore 18, come disposto da ordinanza della Polizia Locale di Alassio.

I residenti sono invitati a transitare prima delle ore 8 o dopo le ore 18, in quanto la circolazione sarà completamente sospesa durante il periodo indicato.