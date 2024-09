Alassio, l’attore e regista Giorgio Caprile firma la sua piastrella sul celebre Muretto

Alassio. Nella giornata di sabato 28 settembre, l’attore e regista Giorgio Caprile (apprezzato direttore artistico della stagione teatrale alassina presso l’ex chiesa Anglicana, con una lunga e prestigiosa carriera teatrale che fin dal 1976 l’ha visto calcare i palchi dei più importanti teatri e interpretare ruoli di rilievo anche in ambito televisivo, come nelle serie in onda sui canali Rai “Fuori Classe” e “Sopravvissuti”) ha posto la sua firma per la piastrella a lui dedicata che verrà presto collocata sul celebre Muretto di Alassio.

Insieme a lui erano presenti il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri e il consigliere comunale con incarico alla biblioteca e al Premio Letterario, Mariacristina Boeri.

Il momento celebrativo si è svolto a margine della presentazione dei libri di Lidia Baiguera “Stupore del mare” (Ed. Aletti) e “Nella e i suoi compagni” (ed. Albatros Il Filo). Durante l’incontro (organizzato da Fidapa BPW Italy, sezione di Alassio, con il patrocinio degli assessorati al volontariato e alle pari opportunità del Comune di Alassio) Giorgio Caprile, insieme all’attrice Cristina Sarti, ha letto alcuni testi scelti dalle due opere di Lidia Baiguera.

Durante la serata sono intervenuti il consigliere comunale con delega alle pari opportunità, nonché presidente della sezione Fidapa di Alassio, Cinzia Salerno, e la giornalista Renata Cantamessa, che ha moderato l’incontro.