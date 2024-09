Alassio, il bilancio della polizia locale: “Quest’estate incremento del 43% di sanzioni per garantire il decoro urbano”

Alassio. Sono stati 38 i sequestri in tema di contrasto al commercio abusivo, dei quali 20 di merce contraffatta, per il cui raggiungimento determinanti sono state le 324 ore di impiego delle pattuglie balneari che hanno effettuato 54 servizi sull’arenile di competenza. Sono i numeri resi noti dal Comando della Polizia Locale di Alassio relativi ai servizi estivi che sono stati organizzati nei mesi scorsi per garantire la sicurezza della circolazione stradale ed il mantenimento dell’ordine e del decoro urbano.

Gli agenti alassini, che hanno effettuato anche il turno serale fino all’1.30 da metà giugno e che lo termineranno nel prossimo fine settimana, sono stati impegnati con pattuglie operative in tutti i giorni e su tutti i turni di servizio. Soddisfatto il Comandante Francesco Parrella: “Desidero ringraziare il Vicecomandante, gli Ufficiali e tutti gli Agenti per lo straordinario impegno profuso: i dati ci soddisfano molto e ci impegnano anche a proseguire con determinazione nel futuro secondo gli indirizzi dell’Amministrazione.”

Sul rispetto del codice della strada, i dati sono in linea con le annualità precedenti con oltre 13.000 sanzioni elevate fino al mese di agosto e diverse attività specifiche effettuate anche con posti di controllo e verifiche con l’etilometro.

Per quanto invece riguarda le altre sanzioni amministrative l’incremento rispetto al 2023 è sensibile: + 43% con 237 verbali elevati. Molto apprezzato ed efficace, per questa tipologia di attività, il servizio su ebike: sono state 456 le ore di servizio in questa modalità con 76 turni operativi. Nell’elenco delle norme violate spiccano quelle relative alla disciplina sui rifiuti (34 verbali), sulle aree dei cantieri (33), sul campeggio abusivo con tende (14) e sulla disciplina in tema di commercio (10).

139 sono poi stati i verbali di violazione al Regolamento di Polizia Urbana, tra cui 24 per la disciplina sulla conduzione dei cani, 38 sulla mendicità, 34 sui bivacchi, 9 per bruciature non autorizzate, 8 per sfalci non effettuati, 7 per immissioni sonore. Non sono mancati interventi per sanzionare persone sdraiate in luoghi pubblici (14 verbali) e per altre condotte vietate nel regolamento: consumo di bevande in vetro (1), foraggiamento animali (1), artisti di strada non autorizzati (2) e utilizzo costume da bagno nel centro storico (1).

“Un ottimo lavoro quello svolto dal nostro Comando di Polizia Locale – commenta il sindaco Marco Melgrati – che in collaborazione con tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio hanno permesso di incrementare la percezione di sicurezza da parte dei nostri cittadini e dei nostri turisti rispetto agli anni scorsi. Colgo quindi anche questa occasione per ringraziare la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto per il costante impegno profuso, notte e giorno, per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza in un periodo sensibile come quello estivo.”