Alassio, con l’inizio delle scuole ripartono anche le attività della piscina comunale

Alassio. Lunedì 16 settembre riapre la piscina comunale di via Pera gestita da Gesco. Si parte così con il nuoto libero e con le iscrizioni ai corsi della scuola nuoto, che inizieranno il 30 settembre, mentre quelli per gli adulti l’1 ottobre. La proposta per i corsi è simile a quella della passata stagione. Per il nuoto libero lunedì, mercoledì e venerdì dalle 6,30 alle 15, martedì e giovedì dalle 6,30 alle 8.30 e nell’ora di pranzo dal lunedì al venerdì tutte le sere; sabato tutto il giorno e la domenica mattina. Per conoscere gli orari dettagliati la segreteria è a disposizione con informazioni telefoniche allo 0182 471278.

Previsti poi i corsi gratuiti per le scuole dell’Infanzia, Primaria e delle prime classi della Secondaria di Primo Grado il martedì e il giovedì mattina da ottobre a maggio. In piscina verranno organizzati anche corsi di scuola nuoto per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 i 18 anni tutti i pomeriggi a partire dalle 16. Le attività prevedono anche corsi baby dai 3 mesi ai 3 anni il lunedì mattina e il mercoledì pomeriggio.

Tra le attività confermate figurano anche i corsi fitness ovvero Acquagym, Circuit Training e Circuit Bike tutti i giorni tranne il martedì in orari spalmati su pranzo e sera; quindi i corsi per adulti di perfezionamento il martedì e il giovedì a pranzo e alla sera; i corsi agonistica e pre-agonistica, le lezioni private. Confermato anche il progetto “Open Water” riservato ai bambini e ai ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale, disturbi dell’attenzione, disturbi dello spettro autistico con istruttori esperti.

Il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico allo Sport e alle Politiche Giovanili, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Con il mese di settembre e la ripresa dell’attività scolastica si inaugura anche una nuova ed entusiasmante stagione di corsi presso la piscina comunale di Alassio. La gestione affidata alla società partecipata del Comune di Alassio, Gesco, garantirà come sempre un’ampia gamma di proposte rivolte a tutte le fasce d’età, con l’obiettivo, primario per la nostra amministrazione, di promuovere il benessere fisico e sociale attraverso lo sport”.