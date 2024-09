Alassio, al via il completamento del parcheggio di via Pera

Alassio. Con l’assegnazione del terzo ed ultimo lotto di lavori, si avvia alla conclusione ad Alassio la realizzazione del parcheggio multipiano situato in via Pera, in una zona strategica della città, a servizio del quartiere Fenarina (dove hanno sede le scuole, il cimitero e la piscina comunale di Alassio) e comodo anche per chi desidera raggiungere il centro cittadino e le spiagge.

I lavori del terzo lotto prevedono la costruzione dell’ultimo piano fuori terra, con accesso da via Gastaldi, completando così la struttura iniziata nel 2019 con la realizzazione del piano interrato, già da tempo aperto al pubblico. Il valore complessivo del Quadro Economico dell’appalto per questo terzo lotto ammonta a un milione e 280.000 euro.

Una volta terminati i lavori (interamente realizzati, come già i precedenti, con fondi di bilancio) il parcheggio offrirà un totale di 196 posti auto, di cui 10 riservati alle persone con disabilità, e sarà completamente accessibile grazie all’installazione di un ascensore. Verrà inoltre implementato un sistema di videosorveglianza per garantire il controllo dell’area e dunque la sicurezza degli utenti.

Il terzo lotto di lavori inizierà indicativamente entro la prima metà di ottobre, con una durata prevista di 180 giorni. Per consentire la realizzazione di questa fase finale, sarà necessario chiudere temporaneamente il parcheggio al pubblico, poiché i ponteggi che verranno installati ostruiranno le uscite di sicurezza. Ulteriori comunicazioni verranno fornite a ridosso dell’avvio dei lavori.

L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi, dichiara: “Siamo molto soddisfatti di avviarci alla conclusione di quest’opera pubblica di così grande importanza per la nostra città, che con i suoi 196 posti auto totali, accessibili in sicurezza, risponde alle esigenze della comunità e offre un servizio molto efficiente. Quest’opera fa parte di un programma preciso ideato dalla nostra amministrazione comunale per dotare Alassio dei posti auto a rotazione necessari per accogliere i turisti e i residenti, soprattutto nel periodo estivo. Il prossimo intervento avrà come oggetto la realizzazione di un parcheggio pluripiano presso La Piccola, nelle immediate adiacenze della stazione ferroviaria, e a tal proposito stiamo attendendo le autorizzazioni necessarie per l’approvazione del progetto”.