Al via ”Tournée da Bar Tour Liguria 2024” con il contributo di Fondazione De Mari

Savona. Dopo il grande successo dello scorso anno, la originale rassegna “Tournée da Bar Tour Liguria” torna in Liguria, realizzata grazie al rinnovato sostegno di Fondazione Agostino De Mari che, con il supporto costante a progetti di utilità sociale in grado di perseguire lo sviluppo sociale ed economico della collettività, sostiene il progetto favorendo ancora una volta la realizzazione di iniziative in grado di coniugare la diffusione culturale e lo sviluppo dell’immagine turistica del territorio.

Dopo anni passati a portare i testi di William Shakespeare all’interno di bar di tutta Italia, attraverso il format Tournée da Bar, TDB Impresa sociale decide di aprire le porte ad altri generi artistici, a partire dall’opera lirica. È così che prende vita la collaborazione con la compagnia Iagulli-Raimondi e il lavoro congiunto sul format OPERA SHOT.

In calendario 4 appuntamenti per portare nei luoghi della quotidianità di Savona e provincia un grande classico dell’opera, COSI’ FAN TUTTE, chiaramente in versione “da Bar”!

Uno spettacolo per avvicinare all’opera lirica ma al contempo l’occasione per riflettere sul ruolo della donna e sugli stereotipi che l’accompagnano. Lo spettacolo dà la possibilità di mettere una lente di ingrandimento sulle debolezze di uomini e donne e sui loro cliché, affondando dei luoghi comuni, per esorcizzarli, riderne e uscirne più liberi.

Il tutto accompagnato dalla grande musica di Mozart, con arie eseguite dal vivo e brani originali che arricchiscono la narrazione in un tripudio di divertimento e coinvolgimento.

Una mini tournee che viaggerà all’interno dei luoghi della quotidianità generalmente meno avvezzi alla proposta culturale, mettendo in scena i grandi classici del teatro sia nella città di Savona che in altri centri della provincia. Un evento colorato, gioioso e festoso, in grado di catalizzare l’attenzione e l’interesse di un gran numero di persone, tra cui molti giovani, per far loro riscoprire la bellezza del teatro e della letteratura attraverso un’operazione di giocosa divulgazione culturale, rendendo ancora più efficace e incisiva l’azione di audience development cara all’ideatore del progetto, Davide Lorenzo Palla:

“Credo che in questo periodo storico ci sia bisogno di tornare al racconto se si vuole sperare di avvicinare un pubblico che non va a teatro. Viviamo in un mondo dominato dalla tecnologia, in cui le persone passano gran parte del proprio tempo a fissare lo schermo luminoso di uno smartphone. Credo di fondamentale importanza proporre un modello comunicativo che trovi la propria forza nel rapporto umano: faccia a faccia e occhi negli occhi. Un modello comunicativo ancestrale che risuona familiare dentro ognuno di noi e per cui proviamo una strana e profonda nostalgia. Quello che facciamo, e che oggi qualcuno vede come un modello di business innovativo, secondo me è in realtà quanto di più tradizionale ci possa essere: raccontare una storia per condividere emozioni”.

COSI’ FAN TUTTE

Il nostro “Così fan tutte” ha inizio in un soleggiato pomeriggio nella bella Napoli, al termine di un bacchetto luculliano. Due giovanotti, Guglielmo e Ferrando, stanno tessendo le lodi delle loro amate quando Don Alfonso, un vecchio nobile napoletano, mette in dubbio la fedeltà delle loro fidanzate: le donne son tutte uguali, sostiene Don Alfonso, e lancia loro una scommessa.

Nel giro di 24 ore Don Alfonso dimostrerà che le loro amate sono come tutte le altre donne, delle menzognere traditrici, e se avrà torto i due giovani vinceranno una bella somma in denaro. Guglielmo e Ferrando non se lo fanno ripetere due volte e accettano la sfida.

Ed è così che ha inizio la nostra opera: una serie di rocamboleschi equivoci, scambi di persona, travestimenti, fatti e misfatti divertentissimi che ci condurranno ad un epilogo inaspettato.

“Così fan tutte” è un’opera graffiante, irrispettosa, indelicata e coinvolgente, come il piano messo in atto da Don Alfonso per svergognare le due fanciulle.

Ci siamo presi una libertà, però, dando un nuovo epilogo alla storia: se Don Alfonso vuole dimostrare che “così fan tutte”, gli uomini sono forse da meno?

Oppure esiste un’altra possibilità, dove possiamo uscirne tutti migliori?

Muovendosi in una materia complessa e articolata, senza rinunciare alla freschezza e alla leggerezza, così agisce OPERA SHOT, una forma teatrale genuina e appassionante, adatta a chiunque sia pronto ad ascoltare una storia senza tempo e della grande musica.

IL CALENDARIO

– Mar 03/09 – h.21 RE MESCIO / Albissola Marina / Via Stefano Grosso 46

– Mer 04/09 – h.21 CIRCOLO CANTAGALLETTO / Savona / Via Ciantagalletto 24a

– Gio 05/09 – h.18 BAGNI BONCARDO / Finale Ligure / Lungomare Augusto Migliorini 2

– Ven 06/09 – h.21 OSTERIA BAR DI PORTA TESTA / Finale Ligure / Piazza di Porta Testa 2.