Ad Albenga “Insieme per la pace”, primo appuntamento venerdì 20 settembre

Albenga. Ad Albenga si terrà l’evento “Insieme per la Pace”. Due importanti appuntamenti con conferenze, momenti di riflessione, musica, laboratori e divertimento.

Il primo appuntamento sarà venerdì 20 settembre alle ore 17.00 all’Auditorium San Carlo, con il convegno dal titolo “Insieme per la Pace”.

I temi che saranno affrontati:

• La cooperazione allo sviluppo è uno strumento per la pace? con Alberto Rizzerio di Januaforum

• Violazioni dei diritti umani in zone di guerra con Francesca Bisioni di Amnesty International

• La cura è di tutti con Riccardo Aprile di Emergency

• La pace nel mondo con Fatima di Comunità musulmani e Giovani musulmane di Albenga

• Facciamo la pace? Conflitto e violenza sono due cose differenti con Monica Maggi di Casa Cultura;

• Costruiamo la pace con Don Edmondo Bianco direttore di Fondazione Migrantes Diocesi Albenga-Imperia

Il secondo appuntamento sarà domenica 22 settembre dalle ore 16.00 alle 18.00, in Piazza del Popolo. Il pomeriggio vedrà il susseguirsi di:

• Letture per la pace: letture ad alta voce con i lettori dell’Aps #cosavuokhetilegga?

• La carovana dei pacifici laboratorio da O a 99 anni per realizzare la nostra Carovana dei pacifici (lavoro tratto da La Carovana dei Pacifici, progetto nato da un’idea di Roberto Papetti alla “Casa delle Arti e del Gioco” di Mario Lodi (Drizzona-CR) www.lacarovanadeipacificrit www.facebook.com/lacarovanadeipacifici a cura di Atelier di comunità di Casa Cultural

• Le parole della pace / Che cos’è per noi la pace? Porta la tua risposta in forma di disegno, racconto, foto, frase e parola. Verrà allestita un’area dove verranno esposte tutte le risposte.

• ore 18.00/20.00 sempre in Piazza del Popolo, ALBENGA MUSIC FOR PEACE a cura di YEPP ALBENGA