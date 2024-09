Accusa un infarto a bordo di un traghetto a 10 miglia da Capo Mele: intervento della guardia costiera

Andora. Nel tardo pomeriggio di lunedì 2 settembre il personale della Guardia Costiera di Savona è stato impegnato nel coordinamento di una operazione di soccorso di un passeggero di cittadinanza italiana, imbarcato su una nave traghetto – M/N “MAJESTIC”, partita dal porto di Genova con destinazione Tangeri (Marocco), che si trovava in quel momento in navigazione a circa 10 miglia nautiche dalla costa nel tratto di mare antistante Capo Mele.

A causa di sintomi riconducibili ad un infarto in corso, il medico di bordo, di concerto con il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), ha richiesto il trasbordo dalla nave per la successiva ospedalizzazione nel nosocomio più vicino (quello di Imperia).

La richiesta di soccorso è stata ricevuta dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Savona che ha disposto l’invio sul posto della motovedetta CP 882 dislocata nel porto di Imperia.

Ultimato il trasbordo, la motovedetta CP 882 è arrivata in banchina ad Imperia ed il paziente veniva è stato immediatamente visitato dal personale medico-sanitario del 118. Stabilizzate le condizioni e terminati gli accertamenti, il passeggero, è stato trasportato presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso.

Operazioni di questo tipo definite MEDEVAC (Medical Evacuation), hanno lo scopo di trasferire persone che si trovano in mare e sono ferite o bisognose di urgenti cure mediche; sono coordinate e gestite dalla Guardia Costiera, che per queste tipologie di interventi svolge periodiche esercitazioni con la collaborazione degli enti sanitari competenti (Centro Internazionale Radio Medico, Servizio Sanitario 118 e Sanità marittima), allo scopo di fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza.

“In caso di necessità di assistenza o soccorso in mare è possibile in ogni momento contattare la Guardia Costiera via radio, sul canale 16, oppure telefonicamente al numero gratuito 1530 o tramite il NUE 112”, ricordano dalla Capitaneria di Porto.