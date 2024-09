A Savona, Varazze e Cogoleto processioni per la Natività di Maria

Savona. In questo mese sono numerosi i riti per la Natività di Maria. A Savona sabato 7 settembre alle ore 15:30 nella Chiesa San Paolo Apostolo, in via Giuseppe Giusti, nel quartiere Oltreletimbro, la comunità indiana cattolica festeggerà la nascita della Beata Vergine con la messa in rito siro malabarese e alle 17:30 con la processione nelle vie limitrofe.

Domenica 8 settembre nel proprio oratorio in via Alessandro Manzoni la Confraternita Nostra Signora di Castello celebrerà la ricorrenza con la messa delle ore 9:15, come da tradizione, seguita dalla distribuzione di una torta dolce. Alle 10:30 si terrà la celebrazione eucaristica nella Cattedrale Nostra Signora Assunta. Dalle ore 20:30 con partenza dalla località Buggi (capolinea della linea TPL 1) avrà luogo la suggestiva processione aux flambeaux organizzata dalla Confraternita Sant’Ambrogio in Legino e dalla Parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione di Zinola, con la recita del rosario durante il cammino verso la Chiesa Madonna del Monte, dove alle 21 si terrà la messa. In caso di pioggia il programma sarà limitato a quest’ultima.

A Varazze nella frazione Casanova la parrocchia ricorderà la Natività di Maria Santissima con la messa alle ore 9:45. Nella frazione Castagnabuona alle 16 si terrà la Via Matris Crucis percorrendo il Ciappin, l’antico sentiero che conduce al Santuario Nostra Signora della Croce, dove alle 16:30 ci sarà la messa. Nelle domeniche 15, 22 e 29 settembre la messa festiva sarà celebrata alle ore 9 al Santuario anziché in oratorio. Durante la giornata la chiesa sarà aperta per la preghiera personale e le visite guidate. Dopo le funzioni ci sarà un piccolo rinfresco e un gioco a premi.

Nel pomeriggio i campanari dell’Associazione Campanari Liguri suoneranno le campane a festa. Nei giorni di festa sarà allestita una mostra fotografica. Nell’ambito dei festeggiamenti e del festival concertistico “Onde sonore” domenica 15 settembre l’associazione musicale Ars Nova offrirà un concerto itinerante per violino, che inizierà alle ore 17 dall’Oratorio San Rocco e giungerà alle 18 circa al santuario. L’intero programma è promosso dalla Confraternita San Rocco e Nostra Signora della Croce e dalla Parrocchia Santi Nazario e Celso. Per maggiori informazioni si può scrivere un’e-mail all’indirizzo sanroccocastagnabuona@gmail.com o contattare il numero WhatsApp 3358166059.

A Cogoleto la Parrocchia Santa Maria Maggiore onora la festa della Natività di Maria, titolare della comunità, fino a sabato 7 settembre con il triduo di preparazione e domenica 8 settembre alle ore 20:30 in chiesa con il canto dei vespri, seguiti dalla processione al molo Speca, dove sarà celebrata la messa. Al termine sarà recitata una preghiera speciale per il paese. In caso di pioggia le celebrazioni si svolgeranno tutte nella parrocchiale. Non sarà officiata la messa delle ore 18.