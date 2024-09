A Savona torna Sport-Up, al via il 20 settembre la terza edizione

Savona. Giunta alla terza edizione, torna SportUp Savona, la manifestazione, organizzata da AD Communication in collaborazione con il Comune di Savona.

Le aree interessate alla manifestazione saranno Piazza Sisto IV, Via Manzoni, Via Astengo, Piazza Pertini, Corso Italia e la zona della Darsena sotto alla Torretta.

Si parte venerdì 20 settembre alle 17.30 con una suggestiva cerimonia di apertura In Piazza Sisto, alla quale seguirà la ormai tradizionale parata per le vie della città, guidata dalla Banda Forzano, e dalla Mascotte della manifestazione Baletta. La parata terminerà poi in Piazza Pertini con un festoso concerto con musica anni 80 insieme ai “Sound Machinery”.

Sabato 21 e Domenica 22, come consueto, dalle 9 alle 19, spazio alle attività sportive in tutte le zone indicate, con tante novità, mentre lo show del Sabato sera, nell’edizione 2024, si svolgerà nella zona della Darsena antistante la Torretta

Anche quest’anno tutta la programmazione sarà disponibile, per smarthphone e device, su SPORT APP, facilmente raggiungibile attraverso QR Code sparsi su tutta l’area della manifestazione.