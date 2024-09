A Savona, Finale Ligure e Varazze le chiese giubilari della diocesi

Savona. La Cattedrale Nostra Signora Assunta e il Santuario Nostra Signora di Misericordia a Savona e le collegiate San Biagio in Finalborgo e Sant’Ambrogio Vescovo di Varazze saranno le chiese giubilari per i sacri pellegrinaggi nella diocesi di Savona-Noli.

Lo ha stabilito il vescovo Calogero Marino con apposito decreto, considerata la bolla di indizione del Giubileo Ordinario 2025 “Spes non confundit” del 19 maggio, che indica l’importanza di valorizzare anche a livello locale alcuni luoghi come spazi d’accoglienza. Le chiese sopraccitate saranno considerate “giubilari” per tutta la durata dell’Anno Santo a partire dal 29 dicembre, giorno d’apertura del giubileo a livello diocesano.

Come stabilito dalle norme della Penitenzieria Apostolica, le indulgenze saranno concesse alle medesime condizioni a quanti non potranno partecipare alle solenni celebrazioni, ai pellegrinaggi e alle visite per gravi motivi (monache e monaci di clausura, anziani, infermi, reclusi, come pure coloro che in ospedale o altri luoghi di cura prestano servizio continuativo ai malati).

L’indulgenza giubilare si potrà inoltre “acquistare” con le opere di misericordia e penitenza indicate dalle norme: la partecipazione a missioni popolari, esercizi spirituali o incontri di formazione sui testi del Concilio Ecumenico Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica, le opere di misericordia corporali e spirituali, la visita per un congruo tempo ai fratelli che si trovino in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, anziani in solitudine, diversamente abili, etc.), le opere di penitenza e di carattere religioso o sociale.