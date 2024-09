A Pietra Ligure sold out per Francesco De Gregori e la chiusura del suo tour estivo

Domani, venerdì 6 settembre, chiude a Pietra Ligure il tour estivo il grande cantautore italiano Francesco De Gregori, che con la sua band ha percorso tutta la penisola raggiungendo oltre 30 città.

Il cantante romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Apre il concerto Angela Baraldi.

“Siamo contenti e orgogliosi di ospitare un così grande interprete che contribuirà a dare qualità alla proposta artistica della nostra città, con un ritorno di immagine importante per il nostro territorio” esordiscono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado.

“Piazza San Nicolò, ormai diventata un prestigioso punto di riferimento in Riviera per i grandi appuntamenti caratterizzati da fascino e suggestione, è pronta ad accogliere questa prestigiosa esibizione live con cui abbiamo voluto coronare la stagione estiva pietrese”.

“Cultura e grandi emozioni è il binomio che meglio rappresenta il modo con cui abbiamo costruito l’offerta turistica della nostra città, un’offerta dinamica e mai banale che con audacia si distingue per ricercatezza e qualità” concludono De Vincenzi e Rembado.

In vista dell’atteso evento musicale è stata disposta una apposita ordinanza per garantire un accesso ordinato alla piazza pietrese: si raccomanda ai possessori dei biglietti di accedere a piazza San Nicolò con congruo anticipo; dalle ore 20.00, l’accesso a piazza San Nicolò è riservato esclusivamente ai possessori di biglietto.

Previste, inoltre, le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di accesso in via Don G. Bado all’intersezione con via Matteotti dalle ore 17.00; divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo in via don G. Bado nel tratto compreso tra via Cavour (Hotel a’ mare) e l’archivolto del Monumento ai Caduti dalle ore 17.00; divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo in piazza Castello dalle ore 10.00 fino a fine manifestazione; zona per parcheggiare autoarticolato a servizio del concerto in via Crispi, parcheggio ex Ravera (Milanomare); installazione della necessaria segnaletica stradale; concessione ai veicoli autorizzati, dotati di apposito contrassegno, di deroga rispetto ai divieti stabiliti.