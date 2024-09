A piedi da Genova a Carcare per sensibilizzare sul diabete giovanile

Carcare. Partiranno sabato 7 settembre a piedi da Genova e arriveranno a Carcare il 14: Clara e Diego sono due coniugi liguri che hanno deciso di organizzare una camminata solidale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del diabete giovanile tipo 1. In compagnia del loro cagnolino percorreranno l’alta via dei Monti Liguri fermandosi nei bivacchi autorizzati per dormire e ripartire il giorno successivo verso l’ultima tappa, Cascina Miera, in territorio cairese, da dove raggiungeranno poi il centro di Carcare.

Come spiega Diego, “mia moglie soffre di questa patologia fin da bambina e ci siamo resi conto che si parla poco di diabete giovanile. Il nostro scopo è quello di sostenere l’associazione Adg Genova che si occupa di seguire i piccoli pazienti e le loro famiglie anche all’ospedale Gaslini, organizzando attività ludico-sportive utili sia sul piano medico che su quello emotivo. Siamo lieti di aver ottenuto il patrocinio del Comune di Carcare, segno che la nostra iniziativa interessa ed è seguita. Chi volesse contribuire può farlo cercando, sul sito https:adggenova.com, le modalità di versamento. Anche solo una piccola cifra può essere utile, l’unione fa la forza e si riescono a vincere grandi scommesse”.

La scelta dell’arrivo a Carcare non è casuale, Diego infatti non solo ama la Val Bormida perchè la frequenta da anni per lavoro, ma è anche un fan di Annalisa, di cui conosce storia, canzoni e ne ammira il grande successo. “Mi piace la radio, faccio il conduttore e seguo pertanto gli artisti che grazie a questo mezzo riescono a raggiungere soddisfazioni importanti. La cantante carcarese è una di quelli, la sua ascesa è meritata grazie alla sua tenacia e al talento, spero di poterla incontrare di persona in futuro”.