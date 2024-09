A Pallare taglio del nastro per il ponte dei Malagatti. Il vice ministro Rixi: “Uno dei tanti cantieri in Liguria che si chiude”

Pallare. Taglio del nastro in “pompa magna” a Pallare, per il ponte nuovo in località Malagatti. All’inaugurazione organizzata dal sindaco Sergio Colombo, presenti il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi oltre a numerosi sindaci e amministratori della Valbormida e del Savonese.

“Un’opera che ha riqualificato le frazioni pallaresi dei Malagatti e Mallarini, dove vivono parecchie famiglie, ma che ha garantito la viabilità a doppio senso a chi percorre il ponte per andare a Montefreddo e a Mallare – ha spiegato il primo cittadino – Più volte negli anni abbiamo cercato finanziamenti per il suo rifacimento, finalmente grazie al Pnrr siamo riusciti, in un anno, ad avere una struttura adeguata e funzionale“.

“Oggi si inaugura un’infrastruttura realizzata grazie alla sinergia delle istituzioni – ha commentato Rixi – Ringrazio il sindaco dell’invito che mi ha permesso di celebrare la fine di un cantiere, uno dei tanti aperti in Liguria per i quali stiamo facendo il massimo sforzo. In particolare per quanto riguarda la rete autostradale, siamo consapevoli tutti dei disagi, ma i lavori sono necessari affinché non si debba più verificare un fatto grave come il ponte Morandi”.

Il costo dell’intervento pallarese, con i lavori affidati nell’estate 2023 e conclusi nei giorni scorsi, si è aggirato intorno al milione di euro.