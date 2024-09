A Millesimo si “scaldano i palati” per la 32esima Festa nazionale del Tartufo

Millesimo. Dal 4 al 6 ottobre 2024, la suggestiva cittadina di Millesimo, nel cuore della Val Bormida, ospiterà la 32ª edizione della Festa Nazionale del Tartufo, un evento di richiamo nazionale che celebra uno dei prodotti più preziosi e ricercati del territorio ligure: il tartufo. Organizzato dal Comune di Millesimo con il patrocinio della Regione Liguria e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l’evento promette un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, offrendo agli amanti del tartufo e della gastronomia un’esperienza imperdibile.

Il tartufo protagonista assoluto

Al centro della kermesse ci sarà, naturalmente, il tartufo. Tra le attività imperdibili, ci saranno stand enogastronomici e menù dedicati al tartufo nei ristoranti del territorio. Inoltre sarà presente Il Pala De.Co., lo spazio gestito dai produttori a Denominazione Comunale della Valle, che offrirà ai visitatori l’opportunità di degustare e acquistare le eccellenze locali di tutta la Valbormida.

Grazie all’Associazione Tartufai e Tartuficoltori liguri, che da sempre svolge un ruolo fondamentale nella riuscita della manifestazione, sarà inoltre posizionata al centro della festa, una vera e propria tartufaia, sui cui sarà possibile ammirare dimostrazioni di ricerca del tartufo e apprezzare il fortissimo legame tra i tartufai e i loro cani.

Il tartufo fresco sarà acquistabile presso il Palatartufo, un luogo dedicato al commercio di questo pregiato fungo.

Un programma ricco di eventi tra gusto, cultura e natura

La Festa, che si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’autunno, trasformerà le strade del borgo medievale di Millesimo in un palcoscenico di attività, con mostre d’arte, mercatini artigianali, spettacoli itineranti e concerti. Non mancheranno neppure le opportunità per gli appassionati di escursioni all’aria aperta: sono previsti percorsi di trekking che permetteranno di scoprire le bellezze naturali della valle, una cornice perfetta per una manifestazione che esalta i prodotti locali e il legame con il territorio.

Eventi speciali e tradizione

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono la Notte in Bianco dei Tartufai e la gara di ricerca del tartufo, eventi che ogni anno richiamano l’attenzione di centinaia di partecipanti da tutta Italia. La Notte in Bianco dei Tartufai consente a un gruppo di visitatori di seguire tartufai esperti in una spedizione notturna alla ricerca di tartufi, con cena finale; la gara di ricerca del tartufo, invece, è organizzata nei giardini pubblici di Millesimo ed è una vera e propria sfida a chi trova più tartufi nel minor tempo, con classifica e premiazione dedicati. Entrambi organizzati dall’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri, permettono di vivere da vicino l’antica tradizione della “cerca” e di incontrare i tartufai, veri custodi di questo sapere tramandato da generazioni e riconosciuto come patrimonio immateriale UNESCO.

“La Festa del Tartufo non è solo un momento dedicato alla gastronomia, ma rappresenta un’occasione per riscoprire le radici della nostra comunità e celebrare insieme la bellezza e le tradizioni del nostro territorio. A rendere unica la Festa nazionale del tartufo della Val Bormida è il legame di Millesimo con questa celebrazione: sono assicurati giorni di divertimento, buon cibo, attività per tutte le età, cultura, tradizione e scoperta di un territorio che vogliamo promuovere”, ha dichiarato Francesco Garofano, Sindaco di Millesimo.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e sul programma completo della manifestazione, è possibile seguire il sito web dedicato e i canali social ufficiali della Festa Nazionale del Tartufo della Val Bormida su Instagram e Facebook.