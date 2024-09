A Millesimo nuova segretaria comunale: è Cristina Leonelli, già funzionario nell’ente cairese

Millesimo. “Debutto” al Consiglio comunale di ieri sera, 26 settembre, per la nuova segretaria comunale di Millesimo, Cristina Leonelli.

“In questo mese di settembre abbiamo dato il benvenuto alla nuova vicesegretaria con funzioni di segretaria comunale, la dottoressa Cristina Leonelli. Professionista con grande esperienza e competenza nella gestione amministrativa degli enti pubblici, siamo contenti di poter contare sulla sua preparazione nelle sfide che attendono l’amministrazione in questi anni. Prende il testimone dalla dottoressa Paola Piera Bagnasco, che desidero ringraziare per l’importante lavoro svolto nel nostro ente nel periodo trascorso insieme”, afferma il sindaco Francesco Garofano.

Classe 1968, maturità classica al Liceo Calasanzio di Carcare e Laurea in giurisprudenza con il punteggio di 110 e lode all’Università di Bologna Alma mater studiorum con una tesi sugli statuti comunali post legge 142/1990, Cristina Leonelli nel 1995 vince il concorso da funzionario amministrativo nel comune di Cairo Montenotte dove attualmente lavora in qualità di funzionario ad elevata qualificazione settore amministrativo-finanziario. Dal 2021 ricopre ruolo da vicesegretario ex art.16 ter comma 9 D.L 162/2019 presso vari comuni tra Piemonte e Liguria ed è iscritta nel relativo elenco.