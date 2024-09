A Millesimo la premiazione del Festival culturale caARTEiv

Millesimo. Premiazione festival caARTEiv in programma domani, domenica 22 settembre, a Millesimo. É esteso l’invito a tutta la popolazione a partecipare alla giornata culturale millesimese, e sono gradite le prenotazioni al pranzo conviviale, e al tour culturale con apericena nell’ex Monastero S.Stefano/ex Castello Centurione Scotto.

Saranno visitabili anche la Chiesa e il Chiostro dell’ex Monastero, per gentile concessione dei signori Bruno, nonché i storici locali affrescati del ristorante, (restauri a cura dei nobili Centurione Scotto e Cattaneo Di Belforte avvenuti nel 1909). L’appuntamento avrà inizio alle 11 presso l’associazione caARTEiv in piazza Italia 5 e proseguirà con il “pranzo degli artisti” alle 12.30 alla trattoria Nazione in V. G. Garibaldi 10 al costo di 25 euro cadauno con prenotazioni al numero: 331 821 9537.

La premiazione con consegna dei premi e diplomi, quale il trofeo Bellone Nello, premi assoluti, di benemerenza e d’onore del Festival CaARTEiv delle Arti e del concorso con eBook “Siamo tutti diversamente abili”, avverrà dalle 15.30 nella Sala consiliare del Comune di Millesimo.

Quest’anno la consueta cerimonia caARTEiv giunta alla 24esima edizione, si arricchisce con il tour culturale alle 17.30 dell’ex Monastero S.Stefano ed ex Castello Centurione Scotto e si concluderà con l’apericena al ristorante in loc. Monastero 8 al costo di 35 euro, con prenotazioni al numero: 348 563 6850 .

Associazione culturale caARTEiv piazza Italia 5, 17017 Millesimo (Savona) no profit – since 2001 pres. Simona Bellone, simona.bellone@gmail.com.