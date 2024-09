Savona. Oggi a “Il Gabbiano” di Savona tutti in pedana per imparare a tirare di fioretto, sciabola e spada. Il Circolo Scherma di Savona, unica società ligure impegnata in tutte le discipline, ha dato infatti la possibilità a tanti bambini di scoprire cosa significa questa disciplina.

Il Circolo, nato nel 1956, ha presentato prima alcune dimostrazioni con i propri maestri e allievi. Poi spazio ai giovani visitatori del Centro Commerciale del gruppo Coop Liguria che hanno potuto, con armi rigorosamente in plastica, seguire i primi insegnamenti sulla pedana.

“Nel corso degli anni, il Circolo è cresciuto e si è evoluto diventando una realtà consolidata e riconosciuta non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale – spiega Federico Santoro, Maestro di Fioretto e Spada, che ha seguito la manifestazione con l’altro Maestro di Sciabola, Fabrizio Verrone -. Siamo una vera e propria famiglia in cui ogni atleta è valorizzato e supportato nella sua crescita sportiva e personale. Eventi come questo ci permettono di avvicinare ulteriormente i giovani a questa disciplina”.

L’attività di avviamento alla scherma del Circolo di Savona è rivolta ai bambini a partire dai 6 anni.

“Proprio questa particolare attenzione ai giovani ci ha spinto a realizzare questa dimostrazione – commenta Matteo Gallieri, direttore de Il Gabbiano -. In questo modo mettiamo a disposizione i nostri spazi dando una vetrina per le associazioni del territorio, creando eventi aperti a tutti e avvicinando i più piccoli allo sport”.