A Carcare torna la Festa dell’Unità dopo anni di assenza

Carcare. Torna a Carcare dopo circa trent’anni di assenza la Festa dell’Unità, organizzata dal locale circolo Pd e in programma dal 13 al 15 settembre nella tensostruttura di piazza Genta.

“Dopo il risultato elettorale delle ultime consultazioni europee, in cui il Partito democratico ha ottenuto il consenso più alto rispetto al resto del savonese, abbiamo deciso di riproporre un appuntamento che manca dai primi anni Novanta, occasione di incontro e confronto con i militanti e i simpatizzanti – spiega Simone Formento, segretario del circolo di Carcare – L’obiettivo principale è quello di raccogliere fondi per riaprire una sede, ma ci auspichiamo anche di incrementare i tesserati, ad oggi, purtroppo, pochi”.

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, ogni sera, a partire dalle 18.30, apertura dello stand gastronomico con un menù semplice a scelta, mentre dalle ore 20 ci sarà spazio per dibattiti con rappresentanti di partito a livello provinciale, regionale e nazionale, su temi come giovani e futuro, ambiente e sanità e l’attività in Amministrazione comunale.