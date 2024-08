Villanova: “Aggredito in casa da uno sconosciuto armato di cutter”, denuncia social e indagini dei carabinieri

Villanova d’Albenga. Un ragazzo di Villanova sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto, armato di cutter, riportando due ferite, all’altezza dello stomaco e sul petto.

Aggressione che si sarebbe consumata in regione Garbaroni, nella frazione villanovese di Coasco, proprio nel cuore della notte.

Ma il condizionale, in questa fase, è d’obbligo perché, benché siano stati informati i carabinieri nell’immediatezza dell’accaduto, almeno per ora non risultano né referti ospedalieri né è stata presentata formale denuncia.

Il racconto, scritto da un’amica della vittima, è stato però già postato sui social, diventando ben presto virale: “Vero le 3,45, – recita il post, – il mio migliore amico è stato aggredito da un uomo che ha tentato di entrare in casa sua”.

E c’è anche una sommaria descrizione dell’aggressore, che parrebbe “essere di origine straniera”: “Indossava una giacca, dei pantaloni lunghi, un cappellino di lana e portava uno zaino sulle spalle. È armato e gira con un cutter”, si legge ancora.

Poi il post si conclude chiedendo “la massima condivisione”, seguita dall’avviso: “Fate attenzione”.

E, come detto, le Forze dell’Ordine sono state contattate e si sono subito recate sul luogo dell’accaduto. In attesa di formale denuncia, sono comunque in atto le indagini ad opera dei carabinieri e si attendono sviluppi nelle prossime ore.