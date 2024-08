Viaggio nel Medioevo a Finalborgo, prima edizione di Vara in festa, shopping “a cielo aperto” Pietra: ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Savonese. A Finalborgo fino a domenica sera si torna indietro nel tempo con il “Viaggio nel Medioevo”, uno degli eventi clou della stagione estiva savonese. Quello finalese non sarà l’unico evento da non perdere nel fine settimana nel quale ci sarà anche la prima edizione di “Vara in festa”, ma anche il recupero della data di Pietra Ligure del Mercato Riviera delle Palme e il concerto all’alba ad Ortovero. A Savona, sabato sera, si balla con la musica anni ’80 dalla gelateria Zelo, mentre ad Albisola c’è l’incontro con lo scrittore Maurizio De Giovanni che sarà l’ospite del Festival letterario “Parole Ubikate in mare”, infine torna anche la Sagra du Burgu a Bastia d’Albenga. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

VIAGGIO NEL MEDIOEVO A FINALBORGO

Fino al 25 Agosto 2024, Finalborgo tornerà indietro nel tempo, di preciso nel 1452, ai tempi del Marchesato di Giovanni I del Carretto, per celebrare la riconquista delle sue mura sotto l’assedio della Repubblica di Genova con l’ormai tradizionale appuntamento con “Viaggio nel medioevo”.

Circa 40 sono le compagnie di artisti, attori e rievocatori, proveniente da varie zone d’Europa; centinaia di figuranti del Centro Storico del Finale, impegnati nelle molteplici attività dell’evento, artigiani e commercianti coinvolti, daranno vita anche quest’anno ad una delle più grandi feste medievali nazionali, appuntamento attesissimo della terza settimana d’agosto di Finalborgo. Attraversando le porte del borgo inizierà un vero viaggio esperienziale…un viaggio che potrà condurre il visitatore lontano nel tempo, nel XV secolo del marchesato del Finale; lontano nei luoghi, con la musica dei saltimbanchi galiziani, con i profumi delle spezie del mercato iberico, con la tenda araba del the che vi porterà nel deserto. Si potranno incontrare gentili cavalieri francesi o rozzi soldati del nord Europa, raffinate pallide dame o conturbanti danzatrici del ventre. Il Viaggio nel Medioevo è un evento le cui caratteristiche lo rendono un esperienza personale irripetibile: ogni ora, ogni giorno, di ogni edizione, può essere completamente diversa dalla precedente. Potreste ripete più volte il giro del paese e scoprire ogni volta diverse attività, angoli mai visti; mangiare carne speziata, torte di verdura o degustare cicchetti di ippocrasso, pozione dalla segreta ricetta. Folli personaggi hanno percorso le strade del tempo per arrivare in quei giorni a Finalborgo e dividere pane e vino con i popolani, ma soprattutto per incontrare gli strani visitatori del futuro, che ogni anno affollano il piccolo borgo. Lasciatevi trasportare dagli eventi. Per quattro giorni Finalborgo tornerà ad essere la capitale del marchesato del Finale del XV secolo, il suo cuore fastoso sarà la cena medievale alla Locanda dei Cavalieri, allestita nei Chiostri di Santa Caterina, ma un centinaio di spettacoli itineranti animeranno tutto il paese. Questa edizione sarà ulteriormente arricchita da eventi culturali, intrattenimenti pomeridiani per i più piccoli, esibizioni di falconeria, cavalli e duelli cortesi e l’attesissima battaglia finale, che vedrà impegnati gruppi di “reeanactor” di alto livello e attori professionisti, insieme alle compagnie di armati dell’associazione.

CONCERTO ALL’ALBA AD ORTOVERO

Sabato 24 agosto, alle 6,30, nell’oratorio di San Giovanni Battista di Ortovero appuntamento con “Concerto all’alba”. Saranno eseguite le Quattro Stagioni di Vivaldi dal quartetto “Gli Archinsoliti”. Eventuali offerte saranno a sostegno di Basta poco onlus.

VARA IN FESTA

Domenica 25 agosto il Comune di Urbe in collaborazione con la Pro Loco organizza la prima edizione dell’evento “Vara in festa” che proporrà una giornata di divertimento e relax con pranzo e musica dal vivo, attività con cavalli, giochi per strada, mercato, esposizione di quadri, gonfiabili e mini quad. La manifestazione si svolgerà a Vara Superiore dove, nell’Area delle feste, alle 12 ci sarà il pranzo allestito dalla Pro Loco con musica dal vivo (per informazioni e prenotazioni 3473057841 Stefano e 3283186407 Vanda); dalle 15 alle 18.30 si potranno fare attività coi cavalli con l’Asd Ippica Varina; dalle 16.30 alle 18.30 ci saranno attività e giochi vari per i bambini nell’area delle feste; dalle 19 ci sarà invece musica e apericena sempre nell’Area delle Feste.

Inoltre dal mattino ci saranno appunto un mercato con merci varie (alimentari, prodotti freschi, vini, prodotti locali), un’esposizione di quadri presso la ex scuola di Vara Superiore e un’area divertimento per bambini nel piazzale delle corriere con gonfiabili e mini quad.

FESTA DANCE ANNI ’80 A SAVONA

Sabato 24 agosto, alle 21.30, serata di festa nel dehors della gelateria Zelo di corso Italia a Savona dove per l’occasione ci sarà un dj che proporrà musica anni ’80. La musica sarà accompagnata da gelato, drink, sangria e tante altre sorprese. L’evento è organizzato dalla gelateria Zelo in collaborazione con Spizzy e Tucano Bar..

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME TORNA A PIETRA LIGURE

Il Mercato Riviera delle Palme domenica 25 agosto torna a Pietra Ligure per l’ottava tappa del tour 2024. I migliori ambulanti della Liguria saranno in viale della Repubblica. Dalle 8 alle 19,30 tanti banchetti invaderanno la località del ponente savonese per offrire la possibilità a residenti e turisti di trascorrere una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti.

Ci sarà un vasto assortimento con le novità delle collezioni e prodotti di qualità. Ad accogliere i clienti, come sempre, personale gentile e competente in grado di indirizzare chiunque verso la scelta giusta.

I banchi saranno ricchi di occasioni estive dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

MAURIZIO DE GIOVANNI AL FESTIVAL PAROLE UBIKATE IN MARE

Lo scrittore di gialli più amato e venduto nel nostro paese, Maurizio De Giovanni, autore delle fortunate serie di romanzi con protagonisti i Bastardi di Pizzofalcone, il commissario Ricciardi, Sara e Mina Settembre dai quali sono nate seguitissime serie televisive in prima serata su Rai 1…

Sabato 24 agosto ore 21,15

Piazza della Concordia ad Albissola Marina:

incontro con lo scrittore

MAURIZIO DE GIOVANNI

e presentazione del romanzo

“Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone”

(Einaudi)

Modera RENATA BARBERIS

Letture a cura dell’attrice MARGHERITA SIRELLO

Musiche a cura della flautista SILVIA SCHIAFFINO

SAGRA DU BURGU A BASTIA

Ritorna la “Sagra du Burgu” di Bastia d’Albenga, celebrazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, già vincitrice del premio FestivalMare di Miglior evento della Liguria, organizzata dalla associazione Bastiamoci con il patrocinio del Comune di Albenga. Da giovedì 22 agosto a domenica 25, a partire dalle 19, appuntamento nel suggestivo borgo della frazione di Bastia, ad Albenga, per quattro serate all’insegna dei sapori liguri, della buona musica e del divertimento, con diciotto cantine e quattro diverse piazze in musica.

Anche quest’anno, sarà presente una speciale giuria che, al termine dell’evento, premierà le migliori cantine della “Sagra du Burgu” con ben quattro onorificenze in palio: premio “Stella” alla miglior cantina (nel 2023 vinta da “A Cantina du Peccau”), premio “Rosy” al miglior piatto ligure (nel 2023, brandacujun della cantina “da Scumbatella”), premio “Leo” alla cantina più originale (nel 2023, cantina “Mangia e bevi per Bastapoco”), premio “Domenico” al miglior cocktail (nel 2023, cantina “Brujamichette”).

Qui il programma completo

FINE SETTIMANA DI MUSICA E DIVERTIMENTO A LOANO

Sarà un fine settimana all’insegna della musica, delle risate, della solidarietà e dello shopping quello in programma a Loano. Sabato 24 agosto sempre alle 21 e sempre in piazza Italia serata di cabaret con Claudio Lauretta ed il suo spettacolo “Nei loro panni”. Durante la serata verranno raccolti fondi a favore di Avis Loano. Conduce Steve Vogogna.

Nella giornata di sabato 24 agosto si terrà anche l’edizione 2024 del “Desbarassu de Loa”, la fiera delle attività commerciali. Il consueto appuntamento con lo shopping e il divertimento è organizzato da Fipe/Confcommercio e dal Centro Culturale Polivalente con il patrocinio del Comune di Loano.

Dalle 17 e fino alla mezzanotte i commercianti della città offriranno a turisti e loanesi la possibilità di curiosare tra moltissime bancarelle piene di occasioni e, così, di fare l’affare… dell’ultimo minuto. Novità di quest’anno sarà la location: i negozianti, infatti, si posizioneranno sulla passeggiata a mare, creando così una vera e propria galleria commerciale a cielo aperto (e con vista mare). Lo shopping serale sarà accompagnato dall’animazione di alcuni musicisti itineranti. Dalle 21 musica itinerante con Paolo Bortolotti e Alice Molino e, in Orto Maccagli, concerto della cover band dei 4 Real.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.viviloano.it o la pagina Facebook di Vivi Loano o scrivere via WhatsApp al numero 351.83.45.220.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.

SABATO 24 AGOSTO alle ore 17.00 nuovo appuntamento con VITA IN FATTORIA, mentre alle ore 18.00 torna ancora il collaudato format esperienziale BATTESIMO DELLA SELLA.

Alle 19.00 novità per i soci dell’associazione: YOGA&PILATES con Kiara e trascorrere un’ora di relax immersi nella natura. E al termine della tonificazione e rinforzo muscolare un aperitivo per i partecipanti.

SABATO SERA il #bbqparty con la serata #barbecue…

DOMENICA 25 AGOSTO alle ore 10.00 BATTESIMO DELLA SELLA, dalle ore 14 e 30 GIOCHI D’ACQUA CON I CAVALLI.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

AMERICAN PIE PARTY AD ALASSIO

Dopo il clamoroso successo della scorsa edizione, domenica 25 agosto torna l’attesissimo American Pie Party atto II a far scatenare la Riviera! Lo Zero Beach di Alassio si prepara ad ospitare un’altra notte indimenticabile all’insegna della musica, del divertimento e dell’amicizia.

Una festa a stelle e strisce che ti porterà direttamente negli Stati Uniti, con la migliore musica del momento e una location splendida. Preparati a ballare tutta la notte sulle note delle tue canzoni preferite, dai classici intramontabili alle hit del momento.

Un’atmosfera unica in riva al mare, zucchero filato e animazione sexy sono solo alcuni degli ingredienti che renderanno questa notte indimenticabile. Lasciatevi tentare dalle deliziose nuvole di zucchero filato, ammirate le performance delle sexy animatrici e scatenatevi in un coinvolgente party che vi lascerà senza fiato.

