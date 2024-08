Vertical Roccaro by night, un’arrampicata dal mare al cielo della Baia del Sole

Laigueglia. Un’arrampicata dal mare al cielo della Baia del Sole in una notte di (quasi) mezza estate. È il Vertical Roccaro, un percorso in salita cronometrato che si correrà domani, mercoledì 7 agosto, a partire dalle 20 con partenza dall’ingresso di via Roccaro su piazza Maglione, per via Roccaro, Località Ciappai e salitone tagliafuoco con arrivo presso la Madonnina del Sacro Cuore, in Località San Bernardo. Ad organizzare l’evento è QuiLaigueglia E Trenta col patrocinio del Comune e della Pro Loco.

La distanza da percorrere è 1.700 metri, per un dislivello di 370 metri. Pendenza media: 21 % circa. Ritrovo e ritiro pacco gara: dalle ore 20 in poi presso il Centro Civico San Matteo (ex bocciofila, 50 metri dalla partenza). La partenza sarà singola o a coppie ogni 15 secondi, a cronometro, dalle ore 21.30 circa.

Rientro a cura personale sul tratto compiuto in ascesa, facendo attenzione. È obbligatorio che ogni partecipante sia dotato (a propria cura) di luce frontale, sia in salita che discesa. “Al ritiro del numero e pacco gara, si richiede la firma della manleva per la società organizzatrice, sia per tesserati che per non tesserati, relativamente a infortuni, problemi medici o danni verso terzi che possano occorrere prima, durante o dopo la manifestazione”, fanno sapere da Qui Laigueglia E Trenta. Il costo della manifestazione è di 15 euro, comprensivo di maglietta evento, ristoro idrico e solido, musica e classifica, e sarà devoluto alla P.A. Croce Bianca Andora (per ulteriori donazioni libere: IBAN IT40K 05387 49291 0000 47369591).