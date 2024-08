Veicolo in avaria tra Borghetto e Albenga e code a tratti per i rientri: disagi sulle autostrade

Savona. Un veicolo in avaria in direzione Francia, ma anche le prime code e rallentamenti causa rientri in direzione Genova. È iniziata la domenica da bollino rosso per gli spostamenti, in particolare in autostrada.

Al momento, si registra una coda di 1km tra Borghetto Santo Spirito e Albenga, in direzione Francia, per via di un veicolo in avaria: guasto avvenuto al chilometro 74+664, pochi minuti prima di mezzogiorno.

Ma ci sono anche code a tratti, causa traffico intenso, in direzione opposta, verso Genova: per ora, le maggiori criticità si registrano tra Albenga e Savona.

Oggi (domenica 25 agosto), come detto, è la giornata del più grande controesodo dell’estate.

Stando alle previsioni, in Liguria le code sono previste già a partire dalle prime ore della mattina su tutte le tratte autostradali: bollino rosso in A7 in direzione Serravalle, in A10 e in A12 in direzione Genova, in A26 in direzione Voltri sino alle 19. Il bollino torna giallo e verde tra le 19 e le 21, fascia oraria considerata meno a rischio code.

Anche sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord, e per agevolare gli spostamenti il gruppo ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli attivi (1.278). Resta inoltre in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti sino alle 22 di domenica.