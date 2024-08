Varazze, tir in difficoltà tra le curve che portano a Casanova

Varazze. Ancora un tir in difficoltà su una strada dell’entroterra. E’ successo poco fa a Varazze, dopo l’episodio di questa mattina a Stella che ha visto coinvolti due mezzi pesanti impegnati in una manovra preventiva per evitare di incastrarsi. Operazione che ha richiesto il blocco della strada per consentir loro di non proseguire.

Questa volta però è successo a Varazze, intorno alle 13. All’interno, lungo la strada che, salendo, conduce alla frazione di Casanova.

Per fortuna il tir è riuscito a tornare sulla strada grazie a una retromarcia e alla Polizia Locale che ha anche regolato il traffico a senso unico alternato.

E’ successo a circa 100 metri dal bivio con via Emilio Vecchia.