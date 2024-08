Varazze, il 17 agosto secondo appuntamento con “Varazze Shopping Night&Day”

Varazze. Sabato 17 agosto secondo appuntamento con “Varazze Shopping Night&Day”, iniziativa della delegazione varazzina e del levante savonese di Confcommercio in collaborazione con l’Aps “I TreBorghi” e con i commercianti delle vie del centro storico della cittadina.

Dopo il successo della prima serata anche questo sabato le vie del centro saranno animate sin dalle prime ore mattutine dallo shopping proposto dai commercianti; il tutto proseguirà sino a tarda sera con la possibilità per l’intera giornata di esporre all’esterno uno spazio espositivo gratuito concesso dall’amministrazione comunale.

“Ringraziamo come sempre il sindaco Luigi Pierfederici, l’assessore al commercio Marilena Ratto e tutta l’amministrazione per aver nuovamente accolto con entusiasmo l’iniziativa proposta dalla dirigenza locale della Confcommercio che va ad unirsi alle iniziative in calendario organizzate dall’assessorato al turismo”, dicono Roberto Polverini della delegazione di Varazze e Alessandro Patanè della delegazione del levante savonese di Confcommercio.