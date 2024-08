Varazze celebra la 22^ Bandiera Blu con una serata interamente dedicata al mare

Varazze. E’ dedicato alla 22^ Bandiera Blu per Varazze l’evento serale di mercoledì 7 agosto in piazza Nello Bovani. Il vessillo consegnato dalla Fee è riservato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Risultato analogo anche per la Marina di Varazze, che conferma la bandiera blu come approdo turistico.

“La bandiera blu – commenta il sindaco Luigi Pierfederici – non è solamente un vessillo di cui fregiarsi ma è il riconoscimento di un sistema di gestione ambientale efficace che da anni il comune di Varazze sta attuando e di cui fa parte anche la gestione di emergenze con possibili ricadute negative sull’ ambiente. Con bandiera blu infatti si attuano una serie di procedure finalizzate al mantenimento di uno standard qualitativo sia dell’ente che del territorio in termini di sviluppo e sostegno ambientale. Il livello di qualità delle acque di balneazione deve essere eccellente per poter ottenere il riconoscimento e di questo ne andiamo fieri ed orgogliosi”.

La giornata del 7 agosto sarà interamente dedicata al blu e al mare, grazie agli eventi organizzati dal Comune di Varazze, che proseguiranno anche l’8 agosto.

Sul palco prima della consegna della bandiera interverranno i biologi dell’Associazione Menkab: il respiro del mare e del Beigua UNESCO Global Geopark, che mostreranno video e immagini evocativi del Santuario dei Mammiferi Marini Pelagos e racconteranno le tante attività dedicate al mare e all’ambiente che hanno coinvolto anche gli studenti delle scuole di Varazze.

Nella stessa serata saranno proiettate le immagini della Giornata del 25 luglio, organizzata dalla FEE e dedicata alla Giornata Mondiale per la Prevenzione all’annegamento, realizzata con il coinvolgimento delle basi nautiche e della Marina di Varazze e dei tanti volontari intervenuti.

Inoltre l’8 agosto verrà allestita nella biblioteca civica di Varazze, anche l’esposizione fotografica “Mare in Mostra” realizzata da Menkab insieme al Beigua UNESCO Global Geopark, con immagini dedicate al Santuario dei mammiferi marini Pelagos e alcuni scatti del percorso fotografico “Vivere nell’acqua – biodiversità in pericolo” realizzato dal Parco del Beigua in collaborazione con l’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (sezione Liguria) e Gabriella Motta per sensibilizzare sul tema del marine litter e accrescere la consapevolezza sugli effetti dei nostri comportamenti.

La mostra sarà gratuita e visitabile fino a fine mese.