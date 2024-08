Varazze, a Ferragosto i fuochi d’artificio: il 16 agosto la serata clou di “Varazze è Lirica”

Varazze. Varazze si prepara a illuminare il cielo con un’esplosione di colori per Ferragosto: giovedì 15 agosto, a partire dalle 23,30, il tradizionale spettacolo pirotecnico dal Molo Marinai d’Italia incanterà residenti e turisti.

Un appuntamento ormai consolidato che trasforma il golfo di Varazze in un palcoscenico naturale per uno show mozzafiato. Organizzato dal Comune di Varazze in collaborazione con il Consorzio Oltremare e l’associazione Bagni Marini, lo spettacolo, a ingresso gratuito, “promette emozioni forti e ricordi indimenticabili”.

Il giorno successivo, invece, 16 agosto, alle 21.15, la suggestiva Piazza S. Ambrogio sarà il palcoscenico della serata clou della XV edizione di “Varazze è Lirica”.

Questa edizione vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale: Janet Perry (soprano), Giada Venturini (mezzosoprano), Silvano Santagata (tenore) e Riccardo Ristori (basso), accompagnati al pianoforte da Massimo De Stefano e con la conduzione di Maria Chiara Ferraù. La serata promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della musica lirica.

“Varazze è Lirica” è una manifestazione nata nel 2008, ideata dal Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine, con l’obiettivo di promuovere la musica lirica e ricordare il compositore Francesco Cilea, illustre cittadino di Varazze. La manifestazione ha sempre goduto di grande affluenza di pubblico, grazie alla qualità degli artisti e alla bellezza delle location scelte per i concerti.

Il “Premio Città di Varazze – Francesco Cilea” è il momento culminante della manifestazione. Istituito come premio alla carriera, viene assegnato ai più grandi artisti che hanno calcato i palcoscenici dei teatri più importanti del mondo. Quest’anno, il premio sarà conferito al grande soprano americano Janet Perry, in riconoscimento della sua straordinaria carriera e del suo contributo alla musica lirica.

La XV edizione di “Varazze è Lirica” offre un “breve ma affascinante viaggio nel mondo della lirica”, con una serie di concerti che risuoneranno nelle vie, nelle piazze e nelle chiese della città. Ogni appuntamento “sarà un’occasione per vivere la grande musica lirica in tutte le sue forme, anche le più inusuali, grazie alla partecipazione di artisti di fama internazionale”. Evento gratuito.