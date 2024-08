Val Bormida: elezioni alle porte, Mirri pronto per Palazzo Nervi e ad appoggiare Arboscello in Regione

Val Bormida. Ad un mese dall’appuntamento alle urne (solo per gli amministratori dei Comuni savonesi, ndr) per eleggere il nuovo Consiglio provinciale (29 settembre) e a circa due mesi dalle regionali (27 e 28 ottobre o a novembre) anche in Val Bormida sono iniziati i giochi di strategia per trovare i candidati o, semplicemente, per appoggiare i leader di partito.

Per quanto riguarda la prima consultazione, dove a pesare di più sono i voti ponderati delle città maggiori, i piccoli Comuni raccoglieranno l’invito di colleghi sindaci, assessori o consiglieri per portare a Palazzo Nervi qualche rappresentante del territorio. Ad oggi oltre al presidente Pierangelo Olivieri, primo cittadino di Calizzano, siedono in Consiglio il cairese Paolo Lambertini e il cosseriese Roberto Molinaro. Potrebbero esserci dei cambi, visto che si è modificato anche l’assetto politico con il passaggio di Carcare al centro sinistra. Ecco quindi che proprio il sindaco Rodolfo Mirri ha già dato piena disponibilità ad essere inserito nella lista con i dem (avendo già ricoperto il ruolo di consigliere provinciale, ndr), e voci di corridoio parlano anche di Franco Bologna in quota Forza Italia, quindi ancora antagonista, in un’altra coalizione, dello stesso Mirri non solo in Comune ma anche in Provincia.

Tra le fila del Partito democratico il consigliere di minoranza di Cairo, Alberto Poggio, sarebbe pronto ad essere della partita, e sarà il partito a valutare se accettare la sua proposta o quella del sindaco carcarese. Di Molinaro non si conoscono le reali intenzioni, se non che, probabilmente, non disdegnerebbe lasciare Palazzo Nervi ed essere proiettato alle regionali in quota Lega. Ma, in questo caso, circola anche il nome di Roberto Speranza, vice sindaco di Cairo, che, se dovesse essere eletto nel Consiglio ligure potrebbe lasciare spazio ad un altro assessore attuale, magari donna, per la futura carica di aspirante primo cittadino nel post Lambertini.

Mancano pochi giorni ed entro la prima decade di settembre dovranno essere formalizzate le liste provinciali, mentre per la sfida più attesa del “dopo Toti” c’è ancora qualche settimana in più. Ad oggi, già ufficializzata, c’è la candidatura del consigliere uscente del Pd Roberto Arboscello, rappresentante rivierasco che, però, pesca bene anche in Val Bormida, appoggiato in particolar modo dall’amico Mirri. Proprio quest’ultimo ha lanciato la proposta, tra i circoli dem, di trovare una donna da affiancare al già sindaco di Bergeggi, storcendo il naso all’idea che invece, dalle sedi di partito del territorio, vedrebbero di buon occhio Simone Ziglioli, coordinatore valbormidese del Partito democratico e assessore carcarese.

“La storia insegna che la Valle difficilmente riesce ad esprimere un rappresentante perchè servono migliaia di voti per essere eletti in Regione – sottolinea il primo cittadino di Carcare – Per rischiare di toglierne ad una persona che ha sempre lavorato bene e si è fatta apprezzare anche in questa area del savonese, sarebbe meglio sostenerla senza bastoni tra le ruote. Si potrebbe cercare una valida quota rosa: con la possibilità del voto doppio ad un uomo e ad una donna, ecco che si troverebbe la soluzione. Sul nome, beh, i circoli devono avanzare delle proposte, non deve essere necessariamente iscritta al Pd ma di area centro sinistra”.

Sul fronte opposto, in casa Fratelli d’Italia circolava il nome di Christian De Vecchi, anche se il coordinatore provinciale Claudio Cavallo non l’ha annoverato tra le scelte del partito della Meloni. Per Forza Italia Angelo Vaccarezza potrebbe contare sull’appoggio di qualche iscritto o fare ancora la parte da leone anche in Val Bormida?

E’ ancora presto per svelare le carte, ciò che è certo è che l’entroterra è da troppo tempo orfano di un “suo” rappresentante, ma le logiche di partito continueranno a prevalere o gli elettori punteranno davvero a far sì che un valbormidese sieda in Consiglio regionale?