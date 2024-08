Vado Ligure, piano da 30mln di Haiki+ per impianti nel riciclo dei rifiuti: “Occorre sviluppare il sistema savonese”

Vado Ligure. La filiera e il ciclo virtuoso dei rifiuti nel savonese potranno contare sugli sviluppi dell’impiantistica specializzata nel riciclo, che avrà un impatto significativo nell’ambito di una progressiva diminuzione degli stessi rifiuti industriali.

La società Haiki +, che gestisce la discarica di rifiuti speciali di Bossarino a Vado Ligure attraverso la controllata Haiki Mines, nel 2025 si quoterà in Borsa attraverso una scissione proporzionale della stessa Innovatec, e prevede un piano di investimenti pari a 30mln di euro in impianti innovativi destinati al settore dell’economia circolare.

Un recente esempio è stato rappresentato dall’inaugurazione in Brianza, a Lazzate, del nuovo impianto da 5 milioni di euro capace di trattare 50mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. Ma non solo, a Lodi sarà aperto un altro hub dedicato al recupero del cartongesso: entrerà in lavorazione un rifiuto dal quale nascerà un prodotto che verrà destinato alla vendita sul mercato come materia prima. Inoltre, è iniziato anche l’iter autorizzato per un altro impianto per il recupero dei materiali tessili, i quali saranno soggetti a un processo di lavorazione per creare materia prima seconda, ovvero i derivati dal riciclaggio, dalla rigenerazione o dalla trasformazione di prodotti già esistenti.

Tra le azioni innovative nel comparto portate avanti da Haiki + quella del landfill mining, ovvero la rimozione dei rifiuti depositati in discarica ottenendo il recupero di materiali, energia e volumi nel sito di smaltimento, con impianti di trattamento meccanico o l’invio delle frazioni separate ad un impianto esterno.

“Il futuro è la realizzazione di impianti cosiddetti end of waste, quindi non generalisti, ma di settore e legati a filiere specifiche in grado di garantire ampi margini di riciclo e riutilizzo dei vari materiali” afferma l’Ad Flavio Raimondo.

“Altra importante frontiera sarà quella del recupero delle batterie, al piombo e al litio”.

“Si tratta di un processo aziendale virtuoso e nel segno della sostenibilità ambientale, che potrà essere concretizzato anche nel territorio savonese e ligure a vantaggio della gestione complessiva dei rifiuti. Tuttavia, contiamo in uno snellimento delle procedure burocratiche e amministrative per accelerare la realizzazione di questi nuovi hub, che daranno impulso alle stesse economie territoriali”.

“Le lungaggini relative agli iter autorizzativi rappresentano ancora un ostacolo per un settore ormai strategico. Tra le priorità, infatti, quella di sviluppare il sistema impiantistico savonese per ridurre i rifiuti sia di carattere industriale quanto quelli urbani e creare così della nuova materia prima seconda: solo in questo modo il rifiuto potrà trasformarsi in una risorsa” conclude Raimondo.