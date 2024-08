Vado Ligure, il Comune pubblica i “Bando affitti” per aiutare le famiglie in difficoltà: a disposizione 140mila euro di fondi

Vado Ligure. L’amministrazione comunale di Vado Ligure ha pubblicato bandi per l’assegnazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione per i cittadini residenti sul territorio comunale.

“Questa iniziativa, interamente finanziata da fondi comunali per un importo complessivo di 140 mila euro, è parte del nostro impegno continuo a supportare le famiglie e i singoli che si trovano in situazioni di difficoltà economica, garantendo loro un aiuto concreto per il mantenimento della propria abitazione – spiegano dal Comune – Il fondo è stato reso disponibile a seguito della variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale nel corso della seduta di fine luglio”.

Subito dopo l’approvazione, gli uffici comunali, in collaborazione con l’assessore Oliveri, si sono attivati per definire i criteri di accesso, i parametri e le scadenze del bando, al fine di garantire la tempestiva erogazione dei contributi. I bandi saranno aperti dal 19 agosto 2024 al 17 settembre 2024 e consentiranno ai cittadini aventi diritto di presentare la propria domanda per ottenere un contributo economico volto a sostenere il pagamento del canone di locazione.

Questo sostegno è riservato alle famiglie con ISEE inferiore a una certa soglia e che soddisfano i requisiti indicati nel bando. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 17 settembre 2024 esclusivamente tramite l’apposita modulistica disponibile sul sito ufficiale del Comune, l’ufficio dei servizi sociali è disponibile per le informazioni del caso: “È essenziale che tutti i richiedenti forniscano la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti, come indicato nel bando”.

Il principale obiettivo di questa iniziativa è quello di “alleviare il peso economico delle spese di affitto per i nuclei familiari che, a causa di condizioni socio-economiche avverse, potrebbero trovarsi in difficoltà a far fronte ai costi abitativi. Il Comune, attraverso questi contributi, intende rafforzare il sostegno alla comunità, promuovendo il benessere e la stabilità sociale”.

L’amministrazione comunale invita “tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dal bando a partecipare, al fine di beneficiare di questo importante strumento di sostegno. Riteniamo che tale iniziativa possa rappresentare un valido aiuto per garantire una maggiore sicurezza abitativa e migliorare la qualità della vita delle famiglie del nostro territorio ed un supporto al welfare importante”.