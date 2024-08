Vado Ligure, al via i lavori per il nuovo asilo nido in via Sabazia: oltre un mln di euro con il Pnrr

In questi giorni l’avvio dei lavori per il nuovo asilo nido in via Sabazia a Vado Ligure: “Un progetto ambizioso parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4: Istruzione e Ricerca, finanziato dall’Unione Europea attraverso Next Generation EU. Un investimento significativo nell’istruzione e nei servizi di cura per i nostri piccoli cittadini!” afferma il sindaco Fabio Gilardi.

Il moderno edificio scolastico accoglierà fino a 36 alunni su 360 metri quadri, con aula spaziosa, ufficio, reception accogliente, aree per il riposo e il gioco, oltre a servizi igienici progettati per i bambini e gli insegnanti. “Materiali innovativi garantiranno comfort, sicurezza e risparmio energetico” aggiunge ancora il primo cittadino vadese.

Per la realizzazione dell’opera 365 giorni, con un investimento complessivo di oltre un milione di euro dal PNRR, FOI e Comune. “Una grande opportunità per la nostra comunità!”.

“Questo nuovo asilo nido si unirà alla stessa nuova scuola media e all’ampliamento della scuola materna, creando un polo educativo di fondamentale importanza per i nostri bambini. Un ambiente sicuro e sano per la loro crescita” conclude Gilardi.