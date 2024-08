Vado, ecco i bandi per l’assegnazione di contributi a sostegno delle associazioni locali: stanziati 161mila euro

Vado Ligure. L’amministrazione comunale è lieta di annunciare la promulgazione dei bandi per l’assegnazione di contributi a sostegno delle locali associazioni operanti sul nostro territorio e regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle associazioni.

Questa iniziativa, interamente finanziata da fondi comunali per un importo complessivo di 161mila euro (100mila sport, 55mila socio-culturali-ricreative, 6mila salute) “è parte del nostro impegno continuo a supportare l’associazionismo locale, – hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale, – nei seguenti termini”:

“Associazionismo sportivo, inteso come punto di riferimento della nostra comunità, nato con l’intento di aggregare persone che hanno le stesse passioni e le vogliono condividere insieme, oltre che ad avere un ruolo rilevante per la crescita dei giovani e in ambito sociale. L’amministrazione comunale intende fermamente supportare e sostenere la suddetta mission, rispetto a tutte le azioni finalizzate alla promozione ed alla pratica sportiva”.

“Associazionismo socio-culturale-ricreativo, al fine di supportare e sostenere tutte le azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico-culturale, oltre che ad azioni di utilità sociale, con intenti di solidarietà e di partecipazione”.

“Associazionismo a tutela e promozione della salute, a sostegno di tutte le attività messe in atto allo scopo di raggiungere l’eguaglianza nelle condizioni di salute, attraverso la predisposizione e l’attuazione di interventi volti a ridurre le discriminazioni ed offrire a tutti eguali opportunità e risorse per conseguire il massimo potenziale di salute auspicabile”.

Oltre che le suddette finalità, l’amministrazione comunale, in considerazione e della particolare situazione di difficoltà finanziaria generalizzata e dell’importante aumento dei costi gestionali, in particolar modo quelli relativi alle utenze di gas ed energia elettrica, “ha voluto dare un importante segnale di sostegno e di vicinanza a tutti i soggetti che operano attivamente sul nostro territorio”.

I fondi sono stati resi disponibili a seguito della variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale nel corso della seduta di fine luglio. Subito dopo l’approvazione, gli uffici comunali, in collaborazione con l’assessore Oliveri, si sono attivati per definire i criteri di accesso, i parametri e le scadenze dei vari bandi, al fine di garantire la tempestiva erogazione dei contributi.

Il bando destinato all’Associazionismo Sportivo scadrà il 21/09, mentre quelli dedicati all’Associazionismo Socio-Ricreativo-Culturale e di Promozione e Tutela della Salute saranno attivi entrambi dal 30/08 al 30/09/2024. Questi sostegni “sono riservati alle associazioni locali rientranti nelle suddette tipologie, regolarmente iscritte all’Albo Comunale ed in possesso dei requisiti indicati nei bandi”.

Le istanze dovranno essere presentate entro le suddette scadenze, esclusivamente tramite l’apposita modulistica disponibile sia sul sito ufficiale del Comune, sia in cartaceo presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, che sarà disponibile anche per le informazioni del caso.

È essenziale che tutti i richiedenti forniscano la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti, come indicato nel bando. L’amministrazione comunale “invita tutte le associazioni che si trovano nelle condizioni previste dai bandi a partecipare al fine di beneficiare di questo importante strumento di sostegno”.