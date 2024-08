Vado, a settembre al via il progetto “Digitali si diventa” per l’educazione e l’avvicinamento al mondo digitale dei servizi comunali

Vado Ligure. “L’amministrazione si era impegnata a promuovere l’inclusione digitale e a ridurre il divario tecnologico attraverso il progetto gestionale “Digitali si diventa”. Questa iniziativa mira a educare i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, sulle potenzialità del web e dei servizi digitali comunali perseguendo un processo di digitalizzazione e diffusione dei servizi oramai in grande evoluzione”. Lo dichiarano il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi e l’assessore Mirella Olivieri.

Il progetto si articola in quattro fasi chiave:

Ciclo di lezioni e incontri pubblici: saranno organizzate sessioni per insegnare ai partecipanti le procedure fondamentali per accedere ai servizi comunali online.

Produzione di materiali didattici: saranno realizzate brochure e video tutorial per favorire l’alfabetizzazione informatica di base.

Ambulatorio Digitale settimanale: verrà attivato presso i Servizi Sociali comunali per offrire supporto informatico agli utenti e ai cittadini in generale.

Ambulatori Digitali in varie sedi comunali: saranno istituiti anche presso le sedi comunali delle frazioni per coinvolgere l’intera comunità.

“Nelle prime fasi di attuazione del programma, sono stati coinvolti i gestori della Civica Biblioteca e di Unisabazia per individuare i locali adatti e attivare un sinergia virtuosa anche in campo operativo. Lo stanziamento di bilancio già approvato permetterà l’attivazione di questo servizio sia per la parte didattica che per quella relativa alla grafica pubblicitaria”.

“Durante lo sviluppo di questo progetto saranno coinvolti anche per iniziare un percorso formativo non solo i cittadini, ma anche gli operatori e i membri delle Associazioni Sportive e Socio-Culturali del nostro territorio. In particolare: formare operatori/volontari attivi presso le strutture gestite per conto del Comune (ad esempio ambulatori socio-sanitari, centro anziani “Marinella”, società di mutuo soccorso, Croce Rossa, ecc.) al fine di garantire la presenza di personale in grado di supportare i cittadini nelle pratiche quotidiane informatizzate e nell’utilizzo del nuovo sito comunale, noto come “Ambulatorio Digitale”, in ogni frazione del territorio e in varie sedi; formare i referenti delle Associazioni locali, considerando il crescente numero di adempimenti burocratici-amministrativi che richiedono procedure informatizzate”.

L’avvio di questo obiettivo è previsto per il mese di settembre, con un ciclo di 8 lezioni per i cittadini e approssimativamente 4 lezioni per gli operatori e le Associazioni.

Sarà previsto l’utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM), esercitazioni pratiche e la creazione di video tutorial.

“Il Comune con questa azione si impegna a promuovere l’inclusione digitale come strumento di crescita e sviluppo per tutta la comunità, lavorando per garantire a tutti l’accesso e la padronanza delle nuove tecnologie”, concludono Gilardi e Olivieri.