Una “Vela solidale” per aiutare le persone a rischio di malattie neurodegenerative: Assonautica Savona approva l’acquisto di una barca

Savona. Sabato 27 luglio si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci di Assonautica presso la sala chiamata “Pippo Rebagliati” del porto di Savona per deliberare sull’utilizzo di un fondo destinato a scopi sociali. I partecipanti sono stati 106 (84 presenti e 22 in delega).

Precedentemente alla convocazione il presidente Giovanni Bauckneht aveva informato i soci che: “Tra i progetti presentati per ‘Savona Capitale della Cultura 2027’, ne è stato presentato uno molto interessante, proposto dal dottor Menardo, finalizzato all’inclusione sociale e al recupero di quelle persone che per solitudine, perdita del lavoro o di un familiare, si sentono emarginate e quindi a rischio di malattie neurodegenerative. Potremo offrire noi l’opportunità di agevolarne il recupero mettendo a disposizione una barca a vela. Perché è stata scelta la barca a vela e non una barca a motore? Perché è solo con la vela che si crea un rapporto di stretta collaborazione. Sentirsi parte di un team nella conduzione di una barca a vela, relazionarsi con gli altri marinai in un ambiente ristretto come lo spazio a bordo, eseguendo ordini di manovra e rivestendo ruoli ben definiti, aiuta a ricollocare la persona all’interno di una cerchia, a offrire e ricevere aiuto dai compagni di viaggio e sentirsi parte attiva nella conduzione di una barca”.

“Tutto questo incoraggia a rivalutare il proprio apporto in una comunità e di conseguenza aiuta al miglioramento dell’autostima. Abbiamo già un fondo costituito da destinare a scopi sociali. Non chiediamo quindi un impegno economico, ma l’autorizzazione a destinarlo a questo importante progetto. Abbiamo creato un gruppo vela e abbiamo dei soci che ne cureranno la manutenzione. La barca sarà un bene comune con regole chiare e ben definite, aperta a tutti i Soci che ne vorranno fare parte.”

L’assemblea è stata aperta dal presidente, che ha spiegato ai presenti quanto era già stato anticipato tramite e-mail. Al termine si sono avvicendati al microfono alcuni soci e, dopo i loro interventi, si è infine proceduto con la votazione. Con 12 voti contrari e 8 astenuti è stato approvato, da circa l’80% dei partecipanti, l’acquisto di una barca a vela da destinare a un progetto di “Vela solidale”. È già in corso la ricerca dell’imbarcazione.