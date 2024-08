Una serata in casa Veloce, per la presentazione della Prima Squadra

Savona. Una serata in casa Veloce Fbc 1910, che ha presentato, presso la struttura sportiva del ‘G.Nasi’ di via Tissoni, a Savona, la prima squadra, allenata da mister Massimiliano Ghione.

Oltre ai giocatori e dirigenti della società granata era presente, in rappresentanza delle Istituzioni, l’Assessore allo Sport, Francesco Rossello: “Apprezzo e conosco lo sforzo, il lavoro, il volontariato che c’è dietro ad ogni società per preparare la stagione agonistica – afferma Rossello – ed è giusto esserci, per augurare una buona stagione alla società Veloce”.

Francesco Sanguineti è da due anni la massima carica dirigenziale della Veloce: “E’ stato fatto un grosso lavoro per potenziare il settore giovanile, grazie al lavoro di Lello Morbelli e da quest’anno di Giancarlo Aismondo, ora occorre alzare l’asticella qualitativa della prima squadra, che deve cercare ritornare in categoria più consone alla storia ed al blasone della società.

Dopo la conferma di mister Ghione abbiamo lavorato in maniera capillare, intervenendo nei reparti della squadra, che avevano maggiormente bisogno di essere migliorati”.

“Vogliamo portare la squadra in Prima Categoria – afferma deciso il capitano Claudio De Luca, le squadre pretendenti a salire sono tante, Priamar e Rocchettese su tutti, abbiamo preso giocatori di valore, ci proveremo con tutte le forze”.

La parola passa poi allo scafato mister Massimiliano Ghione: “La Veloce ha il dovere di essere protagonista e competitiva, in un campionato difficile e ricco di insidie, sarà stimolante il confronto con allenatori di alto profilo come Bagnasco e Soldano, due autentiche ‘Ferrari’ per la categoria”.

Francesco Sanguineti

Massimiliano Ghione

Claudio De Luca

Francesco Rossello

Il presidente Francesco Sanguineti parla alla squadra