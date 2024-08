Un pomeriggio in casa Carcarese: la parola a Francesco Brignone, Mykola Bablyuk, Michele Battistel, Edoardo Gandolfo, Alessandro Ferrero

Carcare. IvgSport.it è stato ospite della Carcarese, impegnata, al ‘Corrent’ nella seduta di allenamento precampionato.

L’ambiziosa società valbormidese, dopo essersi rinforzata nel calciomercato estivo, ha affidato all’emergente Michele Battistel il ruolo di allenatore, con il dichiarato obiettivo di disputare un campionato di alto profilo.

Tra i giocatori presenti nell’organico biancorosso spunta la figura di Francesco Brignone (classe 2001), al quarto campionato con la Carcarese.

“Nuovi acquisti ed importanti conferme, la società si è mossa molto bene, sono certo che disputeremo una buona stagione, dopo quella travagliata dello scorso campionato.

Mister Battistel ha le idee molto chiare, ci sta facendo lavorare bene, tutti insieme stiamo iniziando un percorso, che mi auguro sia ricco di soddisfazioni e buoni risultati”.

Mykola Bablyuk, dopo le esperienze con Cairese e Campomorone, torna a giocare in Val Bormida e lo fa entrando dalla porta principale, chiamato da una società importante come la Carcarese: “La piazza di Carcare è quanto di meglio mi potessi aspettare, mister Battistel lo conosco molto bene per aver lavorato con lui a Cairo e Genova, siamo una rosa molto competitiva, vogliamo disputare, anche grazie ad un gruppo forte e coeso, un campionato all’altezza delle aspettative societarie”.

Michele Battistel, figlio d’arte (il padre Mauro ha giocato nel Savona), dopo aver fatto parte dello staff tecnico di Diego Alessi, ha deciso di iniziare il percorso da mister, chiamato in una società tra le migliori in circolazione: “Sono orgoglioso di essere stato scelto come allenatore, ringrazio per la fiducia, vogliamo tutti quanti giocare un campionato importante, sono molto soddisfatto dell’ambiente e dell’applicazione messa in campo dai giocatori.

Gli anni trascorsi con Diego Alessi sono stati molto formativi, anche se continuo a studiare e sono curioso di ogni cosa che mi possa far migliorare e che sia utile alla squadra.

Dopo le impressioni dei giocatori, arriva il momento di sentire la società nelle figure del presidente Alessandro Ferrero, che in passato è stato giocatore, capitano ed allenatore dei biancorossi e dell’ottimo direttore sportivo Edoardo Gandolfo.

“Dopo una campagna di rafforzamento importante, effettuata dal ds Gandolfo, vogliamo essere protagonisti in campionato, cercando di arrivare il più in alto possibile – afferma il presidente Ferrero – una piazza come Carcare ed i suoi dirigenti lo meritano.

L’esperienza della scorsa stagione, con tre cambi di allenatore, è servita, abbiamo scelto Battistel perché sin dalla prima chiacchierata abbiamo capito di aver di forte una persona preparata, motivata, con le idee chiare”.

“Siamo una squadra ed una società giovane con le idee chiare, la campagna acquisti è stata ragionata, e decisa insieme al mister e alla società. – continua Gandolfo – abbiamo portato a casa giocatori funzionali al progetto tecnico e ricchi di motivazioni sportive. Vogliamo migliorare anno dopo anno come prima squadra e settore giovanile, per dare un futuro stabile e duraturo alla società”.

Ivg.it Sport ringrazia la Carcarese per la disponibilità e la squisita ospitalità.