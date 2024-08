Ultimo weekend di rientro dalle vacanze, nel savonese bollino rosso sulle autostrade

Liguria. Ultimo weekend segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per il ritorno al lavoro e la preparazione alla riapertura delle scuole. Sulla rete stradale e autostradale è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord.

Secondo le previsioni sulla maggior parte delle tratte liguri e savonesi sarà bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto, per gran parte della giornata di domani, sabato 31 agosto, e in particolare per l’intera giornata di domenica 1° settembre con un picco nel pomeriggio: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini di Stato.

Il divieto di transito per i veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 31 agosto, dalle ore 8 alle 16 e domenica 1° settembre dalle 7.00 alle 22.00, sulla rete Anas così come sulle autostrade.

In Liguria attenzione non solo alle tratte autostradali (A10 e A12 verso Genova; A6, A7 e A26 verso nord) ma anche all’Aurelia.

Per consentire la fluidità del traffico Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre. In Liguria è ancora in vigore il piano di alleggerimento che prevede la rimozione della maggior parte dei cantieri fino al termine del Salone Nautico (22 settembre).

Consigli per un viaggio sicuro

Per chi si mette in viaggio è importante, più che mai nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze:

Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo

Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua

Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici nei quali i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma valutando eventuali percorsi alternativi

Non assumere sostanze alcoliche o droghe in particolare prima o durante la guida

Tutti i passeggeri e il guidatore devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza)

Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza

In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi sempre, in sicurezza in area di servizio, per riposarsi e recuperare le energie psicofisiche

Non distrarsi mai alla guida – Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: visiva (non guardare la strada), cognitiva (non porre attenzione alla guida) e manuale (avere le mani impegnate).