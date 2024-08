Tutto pronto a Carcare per l’Antica Fiera del Bestiame, in programma dal 30 agosto all’1 settembre

Carcare. Dal 30 agosto al primo settembre Carcare torna ad ospitare l’Antica Fiera del Bestiame, la rassegna dalle radici centenarie dedicata alla valorizzazione del patrimonio agricolo e zootecnico del territorio, dove operano floride realtà aziendali che allevano capi della razza Bovina Piemontese. Il Comune organizza da anni la manifestazione, unica in Liguria nel suo genere, con l’obiettivo di sostenere un settore economico caratterizzato da elementi di tradizione e innovazione insieme, segno distintivo degli allevamenti locali.

Ad aprire la kermesse, giovedì 29 agosto, alle ore 22, il tradizionale e attesissimo Falò di San Giovanni. Si potranno già degustare la carne alla griglia e altre prelibatezze con il Re del Barbecue presente sul lungo Bormida. Durante la tre giorni ormai alle porte, ci sarà spazio, il sabato, per l’area espositiva dedicata al bestiame, con mostra di bovini, ovini, caprini ed equini. Saranno inoltre presenti, da venerdì a domenica, in piazza Caravadossi, il mercato dei produttori agricoli e il mercato dell’artigianato, l’Agriexpo, la mostra di trattori d’epoca, gonfiabili e giostre per i più piccoli e un’area interamente dedicata ai commercianti, agli hobbisti e agli stand gastronomici. La buona cucina sarà inoltre garantita dagli operatori commerciali del paese nei loro locali e dehors, ma anche nello stand della Pro loco in piazza Genta.

Tra gli eventi collaterali, oltre agli intrattenimenti musicali serali nei vari angoli del paese, venerdì 30 agosto dalle ore 20 la prima edizione di “Man versus Food“, competizione tipica degli Stati Uniti e ormai sdoganata anche in Italia, che vedrà i partecipanti sfidarsi in resistenza, ma non di forza, bensì… di pancia! Le iscrizioni si possono effettuare dalla Macelleria Fabio in via Castellani.

Sabato mattina, nel centro polifunzionale di via del Collegio, convegno con tutti gli attori partecipanti: oltre al sindaco, Rodolfo Mirri, collaborano infatti Regione Liguria, Provincia di Savona, Asl 2, Anci Liguria, e le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Anaborapi. All’appuntamento anche l’Associazione dei “Comuni Città della Carne”: oltre a Carcare, anche Carrù, Moncalvo d’Asti, Montechiaro d’Acqui, Nizza Monferrato e Rovato (Brescia).

Altra gara imperdibile sarà il primo Palio delle Rotoballe di Fieno, in programma sabato 31 agosto dalle ore 19.30. Entreranno in scena i sei rioni di Carcare (Barrili, Biglino, Castellani, Gaggioni, Garibaldi e Vispa) con altrettatanti membri per ogni squadra e dovranno sfidarsi in una gara cronometrata di spinta di rotoballe di fieno, del peso di circa 4 quintali, lungo le vie del paese. Le iscrizioni sono aperte al Bar Milly, La Pesa e Antico Borgo.

Chiuderà la manifestazione, domenica sera, un concerto benefico per il reparto pediatrico del San Paolo, che si svolgerà in piazza Sapeto.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione, è possibile contattare l’Ufficio Commercio ai numeri 019/5154107-108 o l’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Massimo Marini, al numero 019/5154117.