Troppi rifiuti abbandonati ad Osiglia, ora sul lago arrivano le telecamere

Osiglia. Aumentano i turisti, ma anche i rifiuti e la maleducazione. “Sulle sponde del lago di Osiglia sono davvero troppi i comportamenti scorretti da parte di chi non ha rispetto nè per il territorio, incontaminato e immerso nella natura, nè per i residenti che fanno dell’accoglienza un punto di forza”. Lo sfogo è del sindaco, Paola Scarzella, dopo l’ultimo fine settimana in cui sono stati abbandonati rifiuti di ogni genere, nonostante l’incremento dei cassonetti per la stagione estiva.

“Abbiamo trovato situazioni davvero incresciose, con escrementi umani a pochi metri dai bagni chimici installati apposta per andare incontro alle esigenze dei turisti. Ma non solo. Bottiglie di plastica ovunque, vetri rotti, resti di cibo nei sacchi dell’indifferenziata lasciati vicino ai bidoni e ritrovati dagli animali selvatici che, nella notte, hanno sparpagliato tutto – prosegue la prima cittadina – E’ vietato l’accampamento e il campeggio in zone non autorizzate, ora, purtroppo, siamo obbligati ad installare le telecamere per controllare chi non ha rispetto e si comporta in modo incivile, oltre ad una cartellonistica adeguata con le indicazioni utili a chi, evidentemente, ignora l’educazione”.

“Osiglia è da sempre un Comune virtuoso nella raccolta dei rifiuti, i residenti sono molto attenti e finora non si era mai dovuti ricorrere a misure così severe. Se è vero che, fortunatamente, il lago sta vivendo una stagione di alto gradimento da parte di centinaia di turisti, non è ammissibile dover insegnare a molti il viver civile. Abbiamo aderito all’Agenda 2030 in materia di ecologia e sostenibilità, ci crediamo, pertanto d’ora in avanti chi non accetta le regole sarà punito”, conclude il sindaco.