Trofeo “Borreani”: vince la San Francesco Loano, secondo il Quiliano&Valleggia, il Bragno terzo

Quiliano&Valleggia 0-2 San Francesco Loano (21’, 45’ Vierci)

Al 45’ la San Francesco vince il “Trofeo Valerio Borreani” raddoppiando all’ultimo con Vierci.

Al 35’ gioco fermo per favorire l’ingresso di Campana al posto di Ghizzardi: la San Francesco Loano cambia il suo estremo difensore.

Al 30’ il Quiliano&Valleggia cerca la via della rete riscuotendo l’approvazione del proprio pubblico.

Al 21’ Vierci riesce a sbloccare la sfida battendo Pesce: San Francesco Loano in vantaggio!

Al 20’ Pesce si supera sulla pennellata a giro di Campelli direttamente da calcio di punizione: terzo intervento degno di nota per l’estremo difensore in forza ai biancorossoviola.

Al 13’ Leskaj calcia direttamente la punizione dal limite scaturita da quanto accaduto in precedenza, ma il suo tentativo si stampa sulla barriera eretta da Ghizzardi.

Al 12’ possibile colpo di scena al “Picasso”. Ferrotti scappa alla retroguardia della San Francesco Loano venendo fermato con un’evidente trattenuta da Alberto, un fallo che costa agli uomini di Cattardico l’inferiorità numerica.

Al 4’ Buonocore calcia dal limite dell’area trovando nuovamente al respinta di un super Pesce.

Al 2’ la San Francesco Loano cerca immediatamente la porta con Pesce che si supera riuscendo a respingere uno splendido tiro a giro.

Alle 22:16 prende il via l’ultima sfida del “Trofeo Valerio Borreani”.

Formazioni terzo ed ultimo match

Quiliano&Valleggia: 1 Pesce, 2 Giorgetti, 3 Leone, 4 Cestelli (C), 5 Leskaj, 6 Giusto, 7 Brini, 8 Olivieri, 9 Ferrotti, 10 Ottonello, 11 D’Amico. A disposizione: 12 Bruzzone, 13 Morchio, 14 Bondi, 15 Scancarello, 16 Moro, 17 Scarrone, 18 Grippo, 19 Fanelli, 20 Mencacci. Allenatore: Gianluca Molinaro.

San Francesco Loano: 1 Ghizzardi, 2 Oxhallari, 3 Leo, 4 Taku, 5 Alberto, 7 Campelli, 8 Valentino, 9 Halaj, 13 Carastro, 14 Buonocore, 15 Vierci. A disposizione: 12 Campana, 6 Basso, 10 Carastro, 11 Staltari, 16 Roda, 17 Marzano. Allenatore: Cristian Cattardico.

Seconda partita

Bragno 0-3 San Francesco Loano (8’, 24’ Halaj, 43’ Carastro)

Al 43’ anche Carastro trova la gioia personale fissando il punteggio sul 3-0.

Al 40’ la San Francesco, in totale gestione, si affida al giro palla per gestire il vantaggio.

Al 31’ Gjataj rileva Di Martino.

Al 24’ Carastro si libera del marcatore scheggiando il palo alla destra di Ghizzardi, una situazione che favorisce Halaj il quale, dal cuore dell’area di rigore, batte nuovamente l’estremo difensore avversario trovando la rete del doppio vantaggio.

Al 23’ il Bragno prova a farsi vedere dalle parti di Ghizzardi non riuscendo però ad inquadrare lo specchio della porta.

Al 19’ la San Francesco continua a mantenere il pallino del gioco sfiorando il raddoppio con un’ottima azione manovrata.

All’8’ Halaj sblocca la sfida approfittando di una marcatura poco attenta.

Al 3’ la San Francesco Loano si dimostra immediatamente propositiva tenendo in apprensione la difesa del Bragno.

Alle 21:20 prende il via il secondo match del triangolare che vede protagoniste Bragno e San Francesco Loano.

Formazioni secondo match

Bragno: 1 Ghizzardi, 5 Turco, 6 Puglia, 7 Monni, 10 Di Martino (C), 13 Bovio, 14 Domeniconi, 15 Ferraro, 16 Osman, 17 Palumbo, 18 Tubino. A disposizione: 12 Bruzzone, 2 Capici, 3 Esposito, 4 Gjataj, 8 Negro, 9 Gamba, 11 Bignoli. Allenatore: Ermanno Frumento.

San Francesco Loano: 1 Ghizzardi, 2 Oxhallari, 3 Leo, 4 Taku, 5 Alberto, 6 Basso, 7 Campelli, 8 Valentino, 9 Halaj, 10 Carastro, 11 Staltari. A disposizione: 12 Campana, 13 Carastro, 14 Buonocore, 15 Vierci, 16 Roda, 17 Marzano. Allenatore: Cristian Cattardico.

Prima partita

Quiliano&Valleggia 4-3 Bragno [d.c.r.]

Al termine della serie il Quiliano&Valleggia prevale con il risultato di 4-3. Decisivo l’errore di Monni (rigore calciato alto).

Al 50’ il direttore di gara fischia la fine dell’incontro, saranno i rigori a decretare la vincente tra Quiliano&Valleggia e Bragno.

Al 47’ Grippo si incarica di calciare direttamente una punizione da posizione favorevole, ma il suo tentativo termina di poco alto.

Al 44’ il Quiliano&Valleggia sfiora la rete del vantaggio senza tuttavia riuscire nell’intento.

Al 38’ il Bragno torna a rendersi pericoloso non riuscendo tuttavia a trovare la via della rete.

Al 35’ Pesce blocca a terra una conclusione da posizione ravvicinata: ottimo intervento da parte dell’estremo difensore dei locali.

Al 31’ gli uomini di Molinaro tornano a farsi vedere dalle parti di Ghizzardi non riuscendo però a superarlo.

Al 27’ le squadre rifiatano gestendo il possesso palla.

Al 20’ il Bragno tenta di reagire tenendo in apprensione la retroguardia del Quiliano&Valleggia, ma i difensori biancorossoviola riescono a spazzare.

Al 12’ Grippo cerca la porta dalla distanza, ma la sua conclusione termina di poco sopra l’incrocio dei pali: buon avvio del Quiliano&Valleggia.

Al 5’ Fanelli sblocca la sfida approfittando di un suggerimento illuminante di Brini, ma la rete non viene convalidata a causa della posizione di offside del numero 7 biancorossoviola.

Alle 20:03 il direttore di gara comanda il via al triangolare amichevole.

Formazioni primo match

Quiliano&Valleggia: 1 Pesce, 2 Morchio, 3 Leone, 4 Bondi, 5 Mencacci, 6 Giusto, 7 Fanelli, 8 Olivieri, 9 Ferrotti, 10 Grippo (C), 11 Brini. A disposizione: 12 Bruzzone, 13 Salvador, 14 Cestelli, 15 Giorgetti, 16 Piu, 17 Luma, 18 Scancarello, 19 Leskaj, 20 Ottonello. Allenatore: Gianluca Molinaro.

Bragno: 1 Ghizzardi, 2 Capici, 3 Esposito, 4 Gjataj, 5 Turco, 6 Puglia, 7 Monni, 8 Negro, 9 Gamba, 10 Di Martino (C), 11 Bignoli. A disposizione: 12 Bruzzone, 13 Bovio, 14 Domeniconi, 15 Ferraro, 16 Osman, 17 Palumbo, 18 Tubino. Allenatore: Ermanno Frumento.

Presentazione

Quiliano. Questa sera presso l’impianto sportivo “Andrea Picasso” andrà in scena la ventinovesima edizione del “Trofeo Valerio Borreani”. Ormai classico appuntamento estivo, il torneo amichevole quest’anno vedrà impegnate Quiliano&Valleggia, Bragno e San Francesco Loano. Per tutte le squadre impegnate il triangolare di questa sera sarà un’ottima occasione per aumentare il minutaggio dei propri giocatori tentando di affinare quanto provato in allenamento.