Trofeo “Borreani”, S.F. Loano-Q&V: consueta intervista congiunta per Cattardico e Molinaro

Quiliano. Ormai le interviste congiunte tra colleghi-amici sono diventate una costante annuale per Cristian Cattardico e Gianluca Molinaro. I due allenatori, al termine del Trofeo “Borreani”, hanno commentato il periodo di preparazione di San Francesco Loano e Quiliano&Valleggia e di come è stato svolto il torneo.

Parte “il Mago“, primo classificato nel triangolare: “I ragazzi stanno facendo il massimo. È un periodo dove tanti hanno problemi lavorativi, quindi non riusciamo ad allenarsi sempre tutti insieme però stiamo facendo cose importanti. È una squadra che ha diverse possibilità e stiamo provando tante situazioni. Bene sia la prima sia la seconda partita, al di là del risultato che in questo momento conta relativamente. Siamo stati organizzati e attenti, questo è importante“.

Poi il turno di Molinaro: “Questi tornei sono belli ma quando stai fermo per 45 minuti per giocare la seconda credo che sia massacrante con questo tempo, soprattutto con questa temperatura. La prima gara benissimo, già con delle buone trame di gioco. Avevo chiesto qualcosa da correggere per la partita che abbiamo fatto sabato con il Millesimo e stasera sono uscite fuori tutte nella prima gara. Tutte le cose positive che avevo chiesto sono uscite fuori tutte. Difatti si è visto che comunque non sembrava neanche tutto questo divario di categoria. Poi la San Francesco Loano è un’ottima squadra ed allenata bene, ma non lo diciamo al loro mister perché sennò si monta la testa! Direi che comunque ci sono stati già dei buoni ritmi“.

“Le prossime tappe saranno gli allenamenti“. Un discorso molto pragmatico quello di Cattardico, che vede nel lavoro settimanale la chiave per poter disputare al meglio l’Eccellenza. Per quanto riguarda il mercato nessuna mossa in programma al momento: “Sono contento dei ragazzi che ho, stiamo lavorando bene. Carinci è un ottimo acquisto perché è un giovane di valore, di prospettiva. Ha avuto un problema a Finale. In questo momento i ragazzi stanno facendo benissimo, i gemelli Carastro si allenano a parte, li ho visti due volte. Puddu si è allenato a parte. Bonifazio e Balla, sono tutti ragazzi che stanno lavorando, quindi vengono a singhiozzo”.

E Molinaro sembra proprio essere un vero “martello” negli allenamenti. “Non ci fermiamo mai” è stata una frase che si è sentita in campo tra le fila del Quiliano&Valleggia. Il tecnico conferma con un sorriso: “Penso che mi odino, ho anche programmato un’altra amichevole il giorno dopo! Ho messo anche di nuovo tanti giovani che mi sto coccolando perché comunque abbiamo un settore giovane alle spalle che ci sta tirando fuori dei buoni elementi. Li sto facendo andare forte, sono mugugnoni però poi alla fine ci sono tutti e hanno entusiasmo“.