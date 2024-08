Trofeo “Borreani”, Quiliano&Valleggia promosso a pieni voti. Vitellaro: “Fatto un ottimo lavoro, auspichiamo il raggiungimento dei migliori risultati”

Quiliano. È vero, è solo calcio di agosto. Tuttavia se è altrettanto vero che il buongiorno si vede dal mattino… Martedì sera presso l’impianto “Andrea Picasso” di Quiliano è andata in scena la ventinovesima edizione del trofeo “Valerio Borreani”. Il triangolare amichevole, organizzato come di consueto dai padroni di casa del Quiliano&Valleggia, ha visto gli uomini allenati da Gianluca Molinaro confrontarsi con San Francesco Loano e Bragno.

Al termine della serata i biancorossoviola si sono classificati secondi, un piazzamento frutto della vittoria ai rigori contro i valbormidesi guidati da Ermanno Frumento e della sconfitta nell’ultima gara disputata contro la formazione condotta sapientemente dal “Mago” Cristian Cattardico. Grippo e compagni, nonostante le due settimane di preparazione a ritmi forsennati imposta da mister Molinaro, non sono sembrati avere le gambe pesanti e anzi, hanno saputo tenere testa a due squadre di categoria superiore con spavalderia dimostrando inoltre una buona solidità difensiva.

L’impressione è che la cura portata dal nuovo tecnico stia già portando i suoi frutti, un’opinione lasciata trapelare al termine del triangolare amichevole anche dal neopresidente Giuseppe Vitellaro: “Ci siamo difesi molto bene, per essere la prima uscita ufficiale siamo molto contenti. Mi rendo conto che siamo a pochi giorni dall’inizio della preparazione; considerando che abbiamo affrontato squadre di categoria superiore, direi che abbiamo fatto un’ottima figura”.

“Durante l’estate – ha proseguito l’intervistato – è stato svolto un ottimo lavoro. Ringrazio tanto i ragazzi che sono rimasti e sono contento per i nuovi innesti. Siamo qua ad aspettarci i migliori risultati. Il gruppo è molto affiatato e questa è una delle cose più importanti”.

Infine Vitellaro ha concluso il proprio intervento parlando dell’ambiente che ha trovato nel momento in cui è tornato ad immergersi nella realtà biancorossoviola: “Sono un ex quilianese, quest’estate sono tornato a casa. Ho trovato un ambiente molto rinnovato, chi mi ha preceduto ha fatto un lavoro enorme. La struttura è meravigliosa e il paese segue la squadra, non potevo essere più contento di seguire una compagine così”.